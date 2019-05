Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (15.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aussichten bei AIXTRON seien gut - auch wenn kurzfristig noch die Unsicherheit dominiere. Komme es zu einer Einigung im Zollstreit und würden sich die Anzeichen für eine Nachfragebelebung ab dem zweiten Halbjahr verdichten, dann dürfte die Aktie nachhaltig in zweistellige Regionen vorstoßen. Möglicherweise gelinge am Tag der Hauptversammlung in Aachen, der erste Schritt in diese Richtung.Heute um 10 Uhr habe AIXTRON zur Hauptversammlung nach Aachen geladen. Viel Neues dürften die anwesenden Aktionäre vermutlich nicht präsentiert bekommen. Seit den jüngsten Veröffentlichungen des Geschäftsberichts 2018 und Q1 2019 seien erst wenige Tage vergangen. "Die weitere Entwicklung im zweiten Halbjahr kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau vorausgesehen werden", heiße es dabei aus der Firmenzentrale.Bei aller Unsicherheit: AIXTRON werde mittel- und langfristig von seiner breiten Aufstellung profitieren. Die zahlreichen Anwendungsbereiche für die Maschinen würden sich in absoluten Megatrends befinden, die zum Teil erst am Anfang ihrer kommerziellen Nutzung stünden.Passend dazu habe die Gesellschaft nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Gartner ihre Position als Marktführer für MOCVD-Anlagen im Jahr 2018 behauptet. AIXTRON belege mit einem Anteil von 46 Prozent im dritten Jahr in Folge den Spitzenplatz. Dahinter würden Veeco (USA) mit 27 Prozent und AMEC (China) mit 23 Prozent folgen. Gleichzeitig sei der weltweite Markt für MOCVD-Anlagen auf insgesamt 553 Millionen Dollar (Vorjahr: 401 Millionen Dollar) gewachsen.Etablieren könnte die Aktie auch einen Aufwärtstrend. Dazu müsse der Kurs aber die 10-Euro-Marke nachhaltig überwinden.Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Risikobewusste Anleger können entweder versuchen, die Position mit Abstauberlimits bei 9,10 Euro und 8,75 Euro auf- oder auszubauen - oder im Falle eines Ausbruchs über die Marke von 10,50 Euro zugreifen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2019)