Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (07.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Angesichts der Entwicklung in der Ukraine falle es weiter schwer, auf die Aussichten und Chancen bei der AIXTRON-Aktie zu blicken. Die Angst vor einer weiteren Eskalation, den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und den Folgen der steigenden Energiepreise sorge bei den Anlegern für große Verunsicherung. Dennoch sollten Anleger die Aktie nicht aus den Augen verlieren.Nach einem starken Jahr habe AIXTRON-Vorstand Felix Grawert auch für 2022 weiteres Wachstum in Aussicht. Kein Wunder: Die Maschinen des Halbleiterausrüsters würden von immer mehr Chipherstellern rund um den Globus nachgefragt.Die Planvorgaben für 2021 habe der Hightech-Maschinenbauer mehr als erfüllt. Die Umsätze seien um 59 Prozent auf 429 Millionen Euro nach oben geschnellt. Die Steigerung der EBIT-Marge von 13,0 auf 23,1 Prozent belege die hohe Profitabilität. Wachstumssorgen seien derzeit ebenfalls fehl am Platz. Vorstand Felix Grawert kalkuliere für das laufende Jahr mit Umsätzen von 450 bis 500 Millionen Euro und einer EBIT-Marge zwischen 21 und 23 Prozent.Besonders wichtig: Der Auftragseingang solle mit 520 bis 580 Millionen Euro (Vorjahr: 497 Millionen Euro) über den geplanten Umsätzen liegen. Das spreche für eine Fortsetzung des Wachstums auch über das Jahr 2022 hinaus.Im Vergleich zu vielen anderen High-Tech-Nebenwerten falle der Rücksetzer bei der AIXTRON-Aktie noch moderat aus. Helle sich das Marktumfeld in den kommenden Wochen wieder auf und würden sich die Investoren wieder auf die fundamentalen Kennzahlen der einzelnen Gesellschaften fokussieren, dann dürften die Papiere auch wieder den Vorwärtsgang einlegen."Der Aktionär" setzt im AKTIONÄR Depot und Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Ausgabe vom 07.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link