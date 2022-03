Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

19,10 EUR +3,52% (16.03.2022, 09:29)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

18,97 EUR +3,63% (16.03.2022, 09:14)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (16.03.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Der deutsche Hightech-Maschinenbauer befinde sich auf einem dynamischen Wachstumskurs und bediene mit seinen Technologien die rasant wachsenden Märkte von heute und von morgen. Die Planvorgaben für 2021 habe AIXTRON mehr als erfüllt. Die Umsätze seien um 59% auf 429 Mio. Euro nach oben geschossen. Die Steigerung der EBIT-Marge von 13 auf 23,1% belege die hohe Profitabilität der Gesellschaft. Auch wenn die Lieferkettenprobleme und die explodierenden Energiekosten nicht spurlos an dem Unternehmen vorbeiziehen würden: Wachstumssorgen seien derzeit fehl am Platz.Analysten würden den Daumen heben: Sieben Experten würden zum Kauf der AIXTRON-Aktie raten, drei stünden dem Titel neutral gegenüber. Verkaufsempfehlung: Fehlanzeige! Das durchschnittliche Kursziel betrage 24,69 Euro und liege damit rund 35% über dem aktuellen Niveau.Helle sich das Marktumfeld in den kommenden Wochen wieder auf und würden sich die Investoren wieder auf die fundamentalen Kennzahlen und Aussichten der Gesellschaft fokussieren, dann dürfte die AIXTRON-Aktie auch wieder den Vorwärtsgang einlegen und die Analystenziele ansteuern. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: