Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (24.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Der Jahresstart habe sich sehen lassen können: Nach einer Reihe von positiven Analysteneinschätzungen habe der TecDAX-Titel in den ersten Wochen des Jahres deutlich Boden gut gemacht. In der Spitze habe ein Jahresplus von rund 30 Prozent zu Buche gestanden. Doch kurz vor den Jahreszahlen habe die Kursrally ein jähes Ende gefunden.Das Unternehmen generiere einen großen Teil seiner Umsätze in Asien. In den ersten Februarwochen habe sich die AIXTRON-Aktie - ähnlich wie DAX und Co - noch recht resistent gegenüber den Meldungen rund um das Coronavirus gezeigt. Die zahlreichen Kaufempfehlungen würden für Kauflaune und steigende Kurse sorgen.Doch das Blatt habe sich inzwischen gewendet. Zum Wochenstart gehöre die AIXTRON-Aktie zu den größten Verlierern unter den heimischen Technologiewerten. Der Aktienkurs büße fast zehn Prozent an Wert ein. Neuigkeiten habe es keine gegeben.Frische Details zum Einfluss des Virus auf die Geschäftsentwicklung dürfte es bereits am 27. Februar geben, wenn AIXTRON die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen werde. DER AKTIONÄR gehe davon aus, dass in Q4/2019 zwar eine weitere Belebung der Nachfrage zu erkennen sein dürfte, aufgrund der aktuellen Verunsicherung die Prognose für 2020 aber recht zurückhaltend und vor allem breitgefasst und formuliert werden dürfte. Ob das dann ausreichen werde, um die AIXTRON-Aktie kurzfristig wieder nach oben zu treiben, sei fraglich. Aber auch nicht ausgeschlossen - vor allem, wenn sich das Marktumfeld parallel dazu wieder aufhellen würde, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link