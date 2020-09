Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (21.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem letzten Versuch, nach oben aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange auszubrechen, sei es um AIXTRON wieder etwas ruhiger geworden. Das könnte sich ändern. Neben der erwarteten Belebung der Nachfrage sorge ein möglicher Großauftrag aus dem OLED-Bereich für Fantasie - allerdings nicht erst seit heute.Der 1983 gegründete Anlagenbauer aus der Nähe von Aachen mit seinen rund 700 Mitarbeitern habe sich auf die Halbleiterbranche sowie die Telekommunikations- und Optoelektronik spezialisiert. Gefragt seien derzeit vor allem LED-Anlagen sowie Anlagen zur Herstellung von Lasern und 3D-Sensoren, etwa für Smartphones. Dabei profitiere AIXTRON auch vom Ausbau des neuen 5G-Mobilfunkstandards. Den Hauptteil seines Geschäfts mache AIXTRON in China.Die Gesellschaft habe sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet und werde mittel- und langfristig von dieser breiten Aufstellung profitieren. Die DZ BANK rate bei der Aktie daher unverändert zum Kauf. Das Kursziel laute 13,00 Euro. AIXTRON sei ein finanziell solide aufgestellter Weltmarktführer mit zukunftsweisender Technologie, so Analyst Harald Schnitzer.Mit den starken Q2-Zahlen sei die Jahresprognose Ende Juli bestätigt worden. Für das Gesamtjahr peile der Spezialanlagenbauer weiterhin einen im Vergleich zum Vorjahr mindestens stabilen Umsatz zwischen 260 und 300 Millionen Euro an. Vor Steuern und Zinsen (EBIT) sollten davon zehn bis 15 Prozent hängen bleiben. Um diese Ziele zu erreichen, müsse es im restlichen Jahr aber besser laufen. Dazu beitragen sollte der Auftragsbestand von mehr als 156 Millionen Euro (per Ende Juni). Frische Zahlen gebe es offiziell erst Ende Oktober.Bleibe AIXTRON auf Kurs, dann dürfte sich das Zahlenwerk im zweiten Halbjahr spürbar verbessern. An der Börse werde die Zukunft gehandelt. Ziehe der Auftragseingang bei einer entsprechenden Preisqualität weiter an, dann werde auch die Marge wieder anziehen. Der nächste Versuch, aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange auszubrechen, wäre die logische Konsequenz, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link