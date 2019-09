"Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 06.09.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,588 EUR +1,14% (06.09.2019, 08:56)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,542 EUR (05.09.2019)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (06.09.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AIXTRON könnte am Ende vom Handelskonflikt zwischen den USA und China profitieren. Denn nach einer Zurückhaltung der Kunden im ersten Halbjahr erwarte Vorstand Bernd Schulte eine Belebung der Nachfrage im Rest des Jahres - vor allem aus Asien. Behalte Schulte recht, könnte die Aktie nachhaltig in zweistelligen Kursregionen vorstoßen. Zudem habe AIXTRON noch eine Reihe von heißen Eisen im Feuer.Mit den Zahlen zum zweiten Quartal und der neuen Gewinnprognose habe AIXTRON positiv überrascht. Dass der Auftragseingang weiter rückläufig gewesen sei, sei nicht ins Gewicht gefallen. Denn hier sehe Vorstand Bernd Schulte Licht am Ende des Tunnels: "Insbesondere aufgrund einer erwarteten Nachfragebelebung aus Asien sind wir optimistisch, dass sich der Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte verbessert." Wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China könnten chinesische Kunden im zweiten Halbjahr vermehrt Maschinen bei AIXTRON bestellen, um heimische Lieferketten aufzubauen und die Abhängigkeit von den USA zu reduzieren.Was zeichne die Gesellschaft aus? Die Aktivitäten von AIXTRON würden die Entwicklung, Produktion und Installation von Anlagen für die Abscheidung (Deposition) komplexer Halbleitermaterialien umfassen. Die Gesellschaft mit Sitz in Herzogenrath bei Aachen verfüge über ein breites Technologieportfolio. Besonders im Fokus stehe die MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapour Deposition). Die "Metallorganische Chemische Gasphasenabscheidung" sei eine Technologie, mit deren Hilfe ultradünne, einkristalline Schichten auf einen Halbleiter-Wafer aufgetragen würden.Die Nachfrage werde vor allem durch Anforderungen an höhere Energieeffizienz, eine weiter steigende Verarbeitungs- und Übertragungsgeschwindigkeit von Daten sowie den Einsatz neuer 3D-Sensorik oder innovativer Displaytechnologien in der Unterhaltungselektronik und die Notwendigkeit zur Kostensenkung bei leistungs- und optoelektronischen Bauelementen beeinflusst.Doch damit nicht genug: In der Leistungselektronik stehe die Gesellschaft vor dem Durchbruch bei der Nutzung von Bauelementen auf Basis von Siliziumkarbid (SiC). "Diese bieten eine wesentlich höhere Effizienz bei der Wandlung von Strömen in zentraler Funktion im Elektroauto oder bei Schnellladestationen", so Vorstand Felix Grawert. Dazu kämen Anlagen für Bauelemente aus Galliumnitrid (GaN), die auch bei der Stromversorgung von Servern oder Serverfarmen eingesetzt würden. Im Bereich der Hochfrequenztechnik würden GaN-Bauelemente die Basis für die Sendeeinheiten des neuen 5G-Netzwerks bilden.Mit dem Einstieg des Joint-Venture-Partners IRUJA (Südkorea) bei der AIXTRON-Tochter APEVA seien wichtige Weichen gestellt worden. AIXTRON befinde sich über die OLED-Tochter in der Qualifikationsphase mit einem großen asiatischen Displaykunden - in Finanzkreisen werde dabei oft der Name Samsung genannt. Ein Prototyp der Anlage durchlaufe derzeit ein umfangreiches Evaluierungsprogramm. Der Vorstand sei zuversichtlich, bei der Qualifizierung der Anlage weitere Fortschritte zu machen. Das Erreichen der Qualifikation sei Voraussetzung für einen möglichen Einsatz in der Massenproduktion für OLED-Displays. In der zweiten Jahreshälfte werde hier ein Folgeauftrag für eine weitere Testanlage erwartet.Fakt sei: AIXTRON habe sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaften erarbeitet und werde mittel- und langfristig von dieser breiten Aufstellung profitieren. Trotz aller Vorzüge leide auch AIXTRON wie fast alle Konzerne mit Bezug zur Halbleiterbranche derzeit unter der Zurückhaltung der Kunden in Sachen Investitionsbereitschaft. Behalte der Vorstand recht, dann dürfte sich das aber bereits im laufenden zweiten Halbjahr ändern.Investoren würden bei AIXTRON die Zukunftskarte spielen. Könne die Aktie die charttechnische Hürde bei 10,50 Euro nachhaltig hinter sich lassen, dann würde ein Kaufsignal mit erstem Ziel zwölf Euro generiert. Ziehe die Nachfrage nachhaltig an, seien mittelfristig deutlich höhere Notierungen möglich.