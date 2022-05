XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (23.05.2022/ac/a/t)



Die AIXTRON-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) befindet sich seit März 2020 nach einem Test der Unterstützung bei 5,89 EUR in einer starken Aufwärtsbewegung und durchbrach dabei den langfristigen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch aus dem Jahr 2000, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie sei in dieser Rally auf ein Hoch bei 26,00 EUR geklettert. Seit diesem Hoch laufe eine größere Korrektur. Der Wert habe sich am 29. April dem Hoch bei 26,60 EUR angenähert. Nach einem kurzen scharfen Rücksetzer auf 22,40 EUR habe er erneut in die Nähe dieses Hochs angezogen. Viele Aktien würden massiv unter ihren Hochs aus dem letzten oder aus diesem Jahr notieren, die AIXTRON-Aktie notiere fast daran.Die AIXTRON-Aktie gehöre aktuell zu den starken Aktien am deutschen Aktienmarkt. Gelinge jetzt auch noch ein Ausbruch über 26,60 EUR, dann könnte die Rally der letzten Wochen weitergehen. Ein Anstieg in Richtung 36-38 EUR wäre auf mittelfristige Sicht möglich. Ein Rückfall unter 24,64 EUR wäre ein erstes Warnzeichen für die Bullen. Ein Rückfall unter 22,64 EUR wäre ein Verkaufssignal, das auf eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 18,75 EUR hindeuten würde. (Analyse vom 23.05.2022)