Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

7,668 EUR +6,50% (24.03.2020, 08:51)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

7,00 EUR (23.03.2020)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (24.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Gute Nachrichten aus China würden heute positive Impulse für DAX und Co. liefern. In der zentralchinesischen Provinz Hubei, wo der Ausbruch des Coronavirus seinen Ausgang genommen habe, sollten erste Beschränkungen wie Reiseverbote in Kürze aufgehoben werden. Auch die AIXTRON-Aktie setze zur Gegenbewegung an.Die AIXTRON-Aktie habe sich zuletzt wie fast alle Technologieaktien im freien Fall befunden. Vom Hoch habe der Titel rund 50 Prozent an Wert verloren. Am vergangenen Donnerstag (19. März) sei ein Verlaufstief bei 6,01 Euro markiert worden.Kein Wunder: Während einer Krise werde das Vertrauen in das gesamte System infrage gestellt. Auf einmal könne sich keiner mehr vorstellen, dass sich die Lage überhaupt beruhigen und normalisieren werde. Selbst neue Aufträge für die Lieferung mehrere MOCVD-Anlagen aus China seien in der Corona-Crash-Phase unter gegangen.Wie groß die Auswirkungen der Corona-Krise auf die einzelnen Konzerne sein würden, sei zur Stunde offen. Das gelte auch für AIXTRON. Ob der Konzern die Jahresprognose aufrecht erhalten könne, sei offen. Derzeit sehe man noch keinen Anlass, die Prognose anzupassen, heiße es auf Nachfrage des "Aktionär". Aufträge kämen weiter rein und auch die Auslieferung der Produkte würde laufen. Erste Analysten würden bereits mutmaßen, dass die Auswirkungen der Corona-Krise bereits in den Aktienkursen eingepreist seien.Ob man heute schon eine nachhaltige Trendwende sehe, sei fraglich. Diese werde es vermutlich erst am Höhepunkt der Infektionswelle in Europa geben. Dennoch sei eine erste deutliche Erholung in Richtung acht Euro möglich.Wer in Zeiten wie diesen eng am Markt agieren möchte und könne, der könne auf dieses Szenario spekulieren. Der Rest bleibt vorerst an der Seitenlinie und wartete eine nachhaltige Beruhigung der Lage ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2020)