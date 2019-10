Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (09.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am 24. Oktober gewähre AIXTRON einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung. Fast traditionell gehe die Aktie im Vorfeld auf Tauchstation. Wie so oft werde als Grund die Sorge vor einem anhaltenden Nachfragerückgang und entsprechend schwachen Zahlen ins Feld geführt. Gut möglich, dass die Pessimisten mit den Zahlen erneut eines Besseren belehrt würden.Kurzer Rückblick: Die Sorge vor einer Enttäuschung sei groß gewesen. Anleger seien im Juli vor den Halbjahreszahlen bei AIXTRON an die Seitenlinie gewechselt oder hätten sogar auf fallende Kurse spekuliert. Kurz vor dem Veröffentlichungstermin sei die Aktie unter die wichtige Unterstützung bei 7,75 Euro gefallen.Doch dann sei der Kurs aufgedreht, sei Ende Juli vom Tief innerhalb weniger Tage um über 40 Prozent auf 10,55 Euro nach oben geschossen. Grund: Mit den Zahlen zum zweiten Quartal sei die Gewinnprognose erhöht worden. Dass der Auftragseingang weiter rückläufig gewesen sei, sei nicht ins Gewicht gefallen. Denn hier habe Vorstand Bernd Schulte Licht am Ende des Tunnels gesehen.Wiederhole sich die Geschichte? An den Rahmenbedingungen habe sich bei AIXTRON zuletzt nicht wirklich etwas geändert. "Alles läuft wie geplant. Sicherlich würden wir uns dennoch über ein Makroumfeld mit weniger Unsicherheiten und somit wieder einer höheren Investitionsbereitschaft freuen", so Schulte im September gegenüber dem "Aktionär". "Doch ist der zunehmende Einsatz von effizienteren Technologien für diverse Anwendungen in gewissen Maße konjunkturunabhängig und trendgetrieben", habe der Firmenlenker erklärt. Die Nachfrage komme dabei aus fast allen Bereichen. Zur Veranschaulichung habe der Vorstand noch ein paar passende Beispiele genannt.Die Berenberg Bank habe ihre Kaufempfehlung mit Ziel 12,50 Euro bereits bestätigt. Analystin Charlotte Friedrichs sei zuversichtlich, dass AIXTRON die angepeilten Ziele für 2019 erreichen werde. Die Bestätigung der extrem optimistischen Einschätzung seitens der Deutschen Bank dürfte in Kürze folgen.Die Aktie sei zuletzt mehrfach am horizontalen Widerstand bei 10,50 Euro abgeprallt. Aktuell hole die Aktie Luft für den nächsten Anlauf. Wie tief die Aktie dabei zurückfalle, sei schwer einzuschätzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs mit den Q3-Zahlen wieder aufdrehe, sei aus Sicht des "Aktionär" dagegen recht groß."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 09.10.2019)