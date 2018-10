Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (31.10.2018/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) charttechnisch unter die Lupe.Gaps, die offen bleiben würden, würden sie eine besondere Bedeutung beimessen. Anhand solcher Kurslücken würden sich oftmals interessante Tradingkandidaten identifizieren lassen. Ein gutes Beispiel liefere aktuell die AIXTRON-Aktie. Das Papier habe die Kernunterstützung aus einer alten Trendlinie, verschiedenen horizontalen Marken und der 38-Monats-Linie bei rund 8 EUR für eine Aufwärtsreaktion genutzt. Dieser Erholungsimpuls habe sich gestern - dank der Aufwärtskurslücke (8,86 EUR zu 9,40 EUR) - nochmals verfestigt. Dazu würden auch die Rückeroberung der Glättungslinie der letzten 38 Tage sowie der Bruch des Baissetrends seit März (akt. bei 9,46/9,75 EUR) beitragen. Solche Gaps würden die Analysten in Trendrichtung interpretieren, d. h. sie würden weitere Anschlusskäufe favorisieren, zumal die quantitativen Indikatoren (z. B. RSI und MACD) jeweils positive Divergenzen ausweisen würden. Die horizontalen Barrieren bei rund 11,60 EUR würden nun das nächste Erholungsziel definieren. Danach rücke das Julihoch bei 13,21 EUR wieder auf die Agenda. Um die aktuelle Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, sollte in Zukunft die o. g. 38-Tages-Linie nicht mehr nachhaltig unterschritten werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:10,315 EUR +19,00% (30.10.2018, 17:35)