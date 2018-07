Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (13.07.2018/ac/a/t)



München (www.aktiencheck.de) - Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein TecDAX-Wert aus dem Bereich Optoelektronik, wie Stefan Müller in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Das Unternehmen aus der Nähe von Aachen sei quasi ein Zulieferer für die Branche. Als Maschinenbauer stelle es nämlich Beschichtungsanlagen her, die in der Halbleiter- und der optoelektronischen Industrie benötigt würden. Mit Maschinen von AIXTRON werde beispielsweise die Lasertechnik für die Gesichtserkennung bei Smartphones und die Umfeldabtastung durch PKW hergestellt.Mit dem Rückenwind gerade aus diesem Bereich habe AIXTRON unlängst das beste Jahresauftaktquartal seit 2011 präsentieren können. Dennoch sei die Aktie, die sich zum Jahresanfang von rund 11 auf fast 20 Euro habe verdoppeln können, inzwischen wieder auf 10 Euro gesunken. Es sehe also nicht so aus, als würde der Wert durch den Optoelektronikboom endlich zur soliden Langfristanlage werden. Offenkundig bleibe die Aktie ein Papier mit extremen Kursschwankungen. Was für kurzfristig und spekulativ orientierte Anleger durchaus interessant sein könne. Die hohe Bewertung mit einem geschätzten 2019er KGV von 34,6 unterstreiche diesen Eindruck. Eines müsse man der Firma allerdings lassen: Mit einer Eigenkapitalquote von 84% und liquiden Mitteln von mehr als 200 Mio. Euro sei die Bilanzstärke herausragend.Da möge der eine oder andere vielleicht darauf spekulieren, dass es nach dem Scheitern der chinesischen Offerte 2016 eines Tages einen neuen Übernahmeversuch geben wird, so Stefan Müller in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 07/2018)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:11,535 EUR +5,05% (13.07.2018, 15:17)