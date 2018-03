Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

18,605 EUR +5,11% (12.03.2018, 11:28)



DE000A0WMPJ6



A0WMPJ



AIXA



AIXXF



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (12.03.2018/ac/a/t)

Mit einem Plus von 35,2 Prozent überdeutlich die beste Kursentwicklung im Februar, sichere sich der Anteilsschein von AIXTRON. Überhaupt sei es bei dem Maschinenbauer zuletzt steil bergauf gegangen. Auf Jahressicht stehe ein Plus von beinahe unglaublichen 350 Prozent zu Buche. Damit sei das Papier 2017 klarer Spitzenreiter in Deutschlands TecDAX gewesen. Inzwischen koste eine Aktie 16,43 Euro und sei damit so teuer wie zuletzt 2011. Im Dezember 2016 derweil, seien es gerade einmal noch 3,05 Euro gewesen. Dieser Aufschwung, der nun auch im Februar seine Fortsetzung gefunden habe, habe seinen Ursprung in AIXTRONs lang ersehnter Rückkehr in die schwarzen Zahlen, die der Konzern 2017 habe verkünden dürfen. Zudem scheine die Auftragslage zufriedenstellend.Da auch die jüngsten Prognosen mit Blick auf Umsatz und Gewinnmargen stark ausgefallen seien, würden nicht wenige Analysten an eine weitere Geschäftsbelebung und damit auch an weiteres Kurspotenzial glauben. AIXTRON rechne für das laufende Jahr mit einem Auftragseingang und Umsatz zwischen 230 und 260 Millionen Euro. Die 2017 verkaufte Speicherchip-Sparte herausgerechnet, entspräche dies einem Umsatzwachstum von 20 bis 35 Prozent, so Liberum Capital-Analyst Janardan Menon. Er rechne zudem mit einer mehrjährigen Wachstumsphase des Konzerns. Die Nachfrage nach 3D-Sensoren, die bald in alle iPhones verbaut werden sollten, wie auch der Trend zur E-Mobilität, dürften AIXTRONs Umsätze ankurbeln. (Analyse vom 08.03.2018)

XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:
18,71 EUR +6,55% (12.03.2018, 11:13)