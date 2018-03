Kursziel

AIXTRON-Aktie

(EUR) Rating

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 26.03.2018 10,00 Sell Baader Bank Günther Hollfelder 21.03.2018 10,00 Sell Warburg Research Malte Schaumann 21.03.2018 - Halten DZ BANK Harald Schnitzer 21.03.2018 15,00 Hold Commerzbank Thomas Becker 08.03.2018 10,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 28.02.2018 11,60 Accumulate equinet AG Cengiz Sen 27.02.2018



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

15,675 EUR -7,49% (28.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

15,63 EUR -4,98% (28.03.2018, 21:25)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (29.03.2018/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,00 oder 10,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE hat am 27. Februar die Zahlen des 4. Quartals 2017 veröffentlicht.Der Umsatz wuchs 2017 um 17% auf 230,4 Mio. Euro. Vor Zinsen und Steuern (EBIT) verdiente AIXTRON 4,9 Mio. Euro (nach einem Fehlbetrag von 21,4 Mio. Euro im Jahr zuvor). Allein im Schlussquartal 2017 erzielte das Unternehmen ein EBIT von 24,4 Mio. Euro. Unter dem Strich blieben im vergangenen Jahr 6,5 Mio. Euro hängen.Für 2018 gibt sich AIXTRON optimistisch und setzt dabei auf eine gute Nachfrage nach Anlagen etwa zur Herstellung von Anwendungen der 3D-Sensorik oder der optischen Datenübertragung. Auftragseingang und Umsatz werden in einer Bandbreite zwischen 230 und 260 Mio. Euro angepeilt. Das entspricht beim Umsatz mindestens dem Niveau von 2017. Wird der verkaufte Speicherchip-Geschäftsbereich herausgerechnet, wäre dies sogar ein Wachstum um 20% bis 35%. Die EBIT-Marge soll 5% bis 10% des Umsatzes betragen. Das entspricht auf Basis des Umsatzausblicks 11,5 bis 26,0 Mio. Euro.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AIXTRON-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Deutschen Bank: Analyst Uwe Schupp hat die Bewertung nach der ersten Kapitalmarktveranstaltung des Anlagenbauers auf "buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Fokus habe mehr auf Technologien als auf reinen Finanzkennzahlen gelegen, schrieb Schupp in einer am 26. März vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei Marktführer bei VCSEL-Chips, die für 3D Applikationen unentbehrlich seien.Laut Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", gehört AIXTRON bei den Investoren zu den beliebtesten Aktien im TecDAX. Im laufenden Jahr habe der deutsche Spezialmachinenbauer zu den absoluten Top-Performern gezählt. Die gut gefüllten Orderbücher und die Adressierung der richtigen Wachstumsmärkte würden für Fantasie sorgen. Doch von dieser Fantasie sei mit einem 2018er KGV von 95 nach der jüngsten Kursrally mittlerweile sehr viel im Aktienkurs eingepreist. Mit jedem Euro nach oben habe das Rückschlagpotenzial zugenommen. Nachdem die AIXTRON-Aktie am 19. März noch ein Rekordhoch bei 19,76 Euro markiert habe, sei das Papier in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Die nächsten nennenswerten Unterstützungen gebe es in Form der ehemaligen horizontalen Widerstände bei 15,25 und 13,50 Euro, so Michael Schröder in einer aktuellen Aktienanalyse vom 28. März.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick: