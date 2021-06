XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

22,14 EUR -0,63% (17.06.2021, 12:07)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (17.06.2021/ac/a/t)



Der LED- und Chipindustrieausrüster AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) hat angesichts einer Reihe von kurzfristig verbuchten Großaufträgen zum zweiten Mal binnen weniger Wochen seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen stelle nun einen Auftragseingang zwischen 420 und 460 Mio. Euro in Aussicht. Zuvor habe AIXTRON das obere Ende der Spanne von 340 bis 380 Mio. Euro anvisiert. Der Umsatz solle nun 400 bis 440 Mio. statt 320 bis 360 Mio. Euro erreichen. Bei der EBIT-Marge stünden nun 20 bis 22 Prozent im Plan, nachdem zuvor rund 18 Prozent angepeilt worden seien. Eine gelungene Überraschung: Die Meldung habe die AIXTRON-Aktie auf Monatssicht um mehr als 44 Prozent nach oben katapultiert - auf das höchste Niveau seit 2011. Der Ausbruch über die 20-Euro-Marke, an der sich das Papier in diesem Jahr zwei Mal die Zähne ausgebissen hatte, scheint damit geschafft.