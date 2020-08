Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AGRARIUS AG:



Kerngeschäft der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) ist die professionelle Bewirtschaftung von Agrarflächen. Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien, das mit 9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union gehört. Das AGRARIUS Management besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Expertise. Die AGRARIUS Aktie ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter: www.agrarius.de. (11.08.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - AGRARIUS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) zu halten.2019 sei für AGRARIUS ein enttäuschendes Jahr gewesen, da die Ernte unter widrigen Wetterbedingungen gelitten habe und das Ergebnis durch mehrere Sonderfaktoren belastet worden sei. Daher sei der Konzernumsatz von 9,5 auf 7,1 Mio. Euro gesunken und das Ergebnis mit -2,3 Mio. Euro (Vorjahr: +236.000 Euro) tiefrot ausgefallen. Auch in der laufenden Periode dürfte das Unternehmen trotz einer von dem Analysten erwarteten Verbesserung von Umsatz und Ergebnis in den roten Zahlen bleiben, da die Ernte der Winterkulturen wetterbedingt schwach ausgefallen sei.Das ändere aber nichts daran, dass der grundsätzliche Profitabilitätstrend nach Überzeugung des Analysten nach oben gerichtet sei, wofür die entfallenden Expansionskosten nach dem Abschluss der Flächenexpansion und der verstärkte Fokus auf Profitabilität sorgen sollten.Mittelfristig habe sich das Unternehmen eine durch-schnittliche Vorsteuerrendite von 8 bis 10 Prozent zum Ziel gesetzt. Der Analyst halte das durchaus für machbar, kalkuliere in seinem Modell aber aus Vorsicht mit einer Zielmarge am unteren Ende dieser Spanne. Abzuwarten bleibe allerdings, ob der Einfluss des Klimawandels einen negativen Effekt auf die durch-schnittlichen Wetterbedingungen in der Anbauregion habe. In diesem Fall könnte der Analyst das nachhaltige Ertragsniveau überschätzen.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die AGRARIUS-Aktie nun vorerst mit "hold" ein (zuvor "speculative buy"), bis die operative Entwicklung den erneuten - und im besten Fall nachhaltigen - Sprung in die Gewinnzone andeutet. (Analyse vom 11.08.2020)