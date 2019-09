Börse Stuttgart-Aktienkurs AGRARIUS-Aktie:

Kurzprofil AGRARIUS AG:



Kerngeschäft der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) ist die professionelle Bewirtschaftung von eigenen und gepachteten Ackerflächen. Der regionale Fokus der Aktivitäten liegt auf Rumänien. Das osteuropäische Land gehört zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union.



In Ergänzung offeriert die AGRARIUS AG institutionellen Investoren einen Agrar Investment Service rund um die Auswahl, die Bewertung, den rechtssicheren Kauf und die Verwaltung von Ackerflächen an. Auf Wunsch werden diese Flächen durch die AGRARIUS gepachtet und bewirtschaftet.



Das Management der in Bad Homburg v. d. H. ansässigen AGRARIUS besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise. Derzeit bewirtschaftet die seit 2008 an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Gesellschaft über 4.700 Hektar besten Ackerlands in Rumänien. Künftig sollen die Ackerflächen vergrößert und die Wertschöpfungskette erweitert werden. (09.09.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - AGRARIUS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) weiterhin spekulativ zu kaufen.Im laufenden Geschäftsjahr würden sich bei AGRARIUS wieder negative Effekte aus ungünstigen Wetterbedingungen bemerkbar machen. Das Unternehmen halte dennoch die Prognose eines Umsatzes von 8,0 bis 8,9 Mio. Euro sowie eines positiven Ergebnisses aufrecht. Dass die Gesellschaft nun auch in schwächeren Jahren profitabel wirtschaften könne, sehe der Analyst als einen wichtigen Fortschritt und erwarte ebenfalls einen minimalen Überschuss. Die Erlöse schätze er nun am unteren Ende der Zielspanne.Davon ausgehend, kalkuliere der Analyst für die nächsten Jahre bei Annahme von durchschnittlichen Wetterbedingungen mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Denn das Unternehmen habe den Fokus inzwischen von der Expansion auf die Gewinnsteigerung gelegt, was sich ab dem nächsten Jahr in dem Wegfall der anfänglichen Belastungen aus der Neubewirtschaftung von zusätzlichen Flächen auszahlen sollte. Isoliert betrachtet dürfte allein hieraus ein positiver Ergebnisbeitrag von rund 700.000 Euro anfallen.Zusammenfassend sehe der Analyst AGRARIUS inzwischen in der Lage, dank der bereits erreichten kritischen Masse auch in schwächeren Jahren profitabel wirtschaften zu können. Im Trend der nächsten Jahre dürfte AGRARIUS deutlich höhere Gewinne erwirtschaften, wobei die Zahlen einzelner Jahre wegen des hohen Wettereinflusses stark schwanken könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AGRARIUS-Aktie: