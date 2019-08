Börsenplätze AFG Arbonia Forster-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs AFG Arbonia Forster-Aktie:

11,00 CHF +0,36% (13.08.2019, 09:47)



ISIN AFG Arbonia Forster-Aktie:
CH0110240600

CH0110240600



WKN AFG Arbonia Forster-Aktie:
A1CUXD

A1CUXD



Ticker-Symbol AFG Arbonia Forster-Aktie:
ANGA

ANGA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol AFG Arbonia Forster-Aktie:
ARBN

ARBN



Kurzprofil AFG Arbonia Forster Holding AG:



AFG Arbonia Forster (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: ARBN) ist ein international tätiger Bauausrüstungskonzern. Das Unternehmen ist auf Produkte und Lösungen für Hülle und Innenraum von Gebäuden fokussiert. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft sind die Kerngeschäftsaktivitäten bis Ende 2013 in den Divisionen Heiztechnik und Sanitär, Fenster und Türen, Profilsysteme, Oberflächentechnologie und Küchen gruppiert. Ab 1. Januar 2014 ist AFG Arbonia Forster in die Divisionen Gebäudehülle, Gebäudesicherheit, Oberflächentechnologie und AFG Küchen strukturiert.



Die Geschäftseinheit Kühltechnik wurde im Februar 2013 an die Metall Zug AG verkauft. Im Juni 2013 wurde die Business Unit Forster Präzisionsstahlrohre an den Automobilzulieferer Mubea verkauft. Mit der Eröffnung einer Kupferschmiede im Jahr 1874 legte F. J. Forster den Grundstein für die AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Heute unterhält der Konzern 18 Produktionsstätten in Europa, den USA und China und ist mit über 50 Vertriebsgesellschaften sowie Vertretungen und Partner in über 70 Ländern präsent. Der Hauptsitz ist in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). (14.08.2019/ac/a/a)



ArbonZürich (www.aktiencheck.de) - AFG Arbonia Forster-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der AFG Arbonia Forster-Aktie (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: ARBN).Zuversicht bezüglich organischem Wachstum: Arbonia habe das eher niedrige organische Umsatzwachstum von 1,4% im 1H19 mit einem schwachen Juni erklärt, der durch eine geringere Zahl von Arbeitstagen geprägt sei. Nach den ersten sieben Monaten habe das organische Wachstum jedoch wieder auf 2,7% angezogen. Daher habe das Management sein Ziel von 3% für GJ19 bestätigt.EBITDA-Vorgabe scheine sicher zu sein: Nach einem EBITDA von CHF 48 Mio. im 1H19 sei Arbonia zuversichtlich, im GJ19 die angestrebte EBITDASpanne von CHF 128 bis 136 Mio. zu erreichen, da das 2H saisonal bedingt stärker sei. In der Schweiz und in Belgien werde die Anzahl der Mitarbeiter zurückgehen, da keine weiteren Restrukturierungskosten geplant seien. Zudem dürfte das Unternehmen aufgrund des schwachen Euro weiterhin von transaktionsbasierten Währungsgewinnen profitieren.Weniger Optimismus beim freien Cashflow: Das Management habe sein Ziel nicht bekräftigt, 2019 einen freien Cashflow in signifikanter Höhe zu erzielen. Stattdessen werde in diesem Jahr erneut mit einem eher leicht negativen freien Cashflow gerechnet. Der neue CFO Daniel Wüest habe eingeräumt, dass das Unternehmen in den letzten Jahren recht großzügige Investitionen getätigt habe und nun das Gesamtverhältnis Investitionen/Umsatz bis 2020 auf rund 6% begrenzen möchte.Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, erwartet in einer aktuellen Aktienanalyse für das 2H schwierigere Märkte und bleibt bei seinem "reduce"-Rating für die AFG Arbonia Forster-Aktie. (Analyse vom 14.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link