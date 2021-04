Tradegate-Aktienkurs AFC Energy-Aktie:

0,78 EUR -0,51% (16.04.2021, 15:33)



London Stock Exchange-Aktienkurs AFC Energy-Aktie:

0,685 GBP +0,74% (16.04.2021, 15:19)



ISIN AFC Energy-Aktie:

GB00B18S7B29



WKN AFC Energy-Aktie:

A0MNJ0



Ticker-Symbol Deutschland AFC Energy-Aktie:

QC8



London Stock Exchange-Ticker-Symbol AFC Energy-Aktie:

AFC



Kurzprofil AFC Energy plc:



AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) ist ein in Großbritannien ansässiges industrielles Brennstoffzellen-Stromunternehmen. Das Unternehmen entwickelt alkalische Brennstoffzellensysteme, die Wasserstoff zur Stromerzeugung nutzen. Das Unternehmen installiert, besitzt, betreibt und wartet alkalische Brennstoffzellen-Kraftwerksprojekte. Es operiert durch die Entwicklung des Brennstoffzellensegments. (28.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) unter die Lupe.Nachdem AFC Energy vor zwei Wochen eine Kapitalerhöhung durchgeführt habe, trete die Aktie bei knapp 0,80 Euro auf der Stelle. Nun habe das britische Unternehmen am Mittwoch die Ernennung eines neuen CTOs bekanntgegeben. Mit Dr. David Harvey sei ein renommierter Experte auf dem Gebiet der Brennstoffzellentechnologie verpflichtet worden. Seine bisherigen Stationen dürften auf großen Anklang bei den Aktionären stoßen.Erst im März habe sich AFC Energy verstärkt, indem Dr. Michael Rendall die Doppelposition des Chefingenieurs und Produktvorstands übernommen habe. Jetzt solle mit der Unterstützung des neuen CTOs Harvey die Kommerzialisierung des alkalischen Brennstoffzellensystems und der Membrantechnologie vorangetrieben werden. Harvey sei zuvor neun Jahre lang als Gruppenleiter und leitender Forschungsingenieur bei Ballard Power Systems tätig gewesen. Bis jetzt habe er die Brennstoffzellenentwicklung bei Fuel Cell Powertrain geleitet und parallel dazu als Gastwissenschaftler an der Technischen Universität Chemnitz geforscht.Um die hohe Bewertung von knapp 530 Mio. Euro rechtfertigen zu können, müsse AFC Energy bei der Kommerzialisierung vorankommen. Auf den neuen CTO warte dabei viel Arbeit. Das Unternehmen habe außerdem angekündigt, am 5. Mai einen Kapitalmarkttag abzuhalten. Das könnte die AFC Energy-Aktie kurzfristig beflügeln und möglicherweise über die 0,90-Euro-Marke befördern. Dennoch bleibe ein Investment nur etwas für sehr risikofreudige Anleger, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2021)Börsenplätze AFC Energy-Aktie: