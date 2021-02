Börsenplätze AFC Energy-Aktie:



Kurzprofil AFC Energy plc:



AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) ist ein in Großbritannien ansässiges industrielles Brennstoffzellen-Stromunternehmen. Das Unternehmen entwickelt alkalische Brennstoffzellensysteme, die Wasserstoff zur Stromerzeugung nutzen. Das Unternehmen installiert, besitzt, betreibt und wartet alkalische Brennstoffzellen-Kraftwerksprojekte. Es operiert durch die Entwicklung des Brennstoffzellensegments. (08.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) unter die Lupe.AFC Energy habe im Dezember eine strategische Partnerschaft mit dem Schweizer Industriekonzern ABB verkündet und damit ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Heute sei bekannt geworden, dass der englische Elektrolyse-Spezialist einen neuen Chefingenieur eingestellt habe. Er komme vom Technologieunternehmen Dyson. Sollte die Verpflichtung Anleger interessieren?Ab März werde Dr. Michael Rendall die Doppelposition des Chefingenieurs und Produktvorstands bei AFC Energy übernehmen. Bis jetzt habe er als Leiter der Abteilung Technik und Industrialisierung mehrere Batterie- und Energiespeicherprogramme beim weltweit tätigen Technologieunternehmen Dyson verantwortet. Zuvor sei Rendall als CTO bei Diverse Energy tätig gewesen. Das kleine Unternehmen gelte als Pionier in der Nutzung von Brennstoffzellen als autarke Energiequelle. Er habe dort an Prototypen für die Umwandlung von Ammoniak in Strom gearbeitet.Rendalls spezielle Erfahrung solle AFC Energy dabei unterstützen, den Einsatz von Brennstoffzellen in stationären und mobilen Anwendungen zu erforschen. Als Experte in der Technologie- und Entwicklungsstrategie solle er für Tempo bei der Entwicklung und dem Einsatz von hochdichten alkalischen Brennstoffzellensystemen sorgen.Das Thema "grüne Energie" sei ein Megatrend des Jahrzehnts. Die AFC Energy-Aktie habe in den vergangenen Wochen ebenfalls eine fulminante Rally hingelegt und konsolidiere gerade. Bei positiven Meldungen könnte ein charttechnischer Ausbruch der Wasserstoff-Aktie aus der Seitwärtsphase erfolgen. "Der Aktionär" setze den Pennystock auf seine Watchlist, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link