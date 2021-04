Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (29.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.ADVA blicke nach einem guten Jahresauftakt etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Die anhaltend positive Umsatzentwicklung, die konsequente Umsetzung der Umbaustrategie sowie erweiterte Maßnahmen zur strikten Kostenkontrolle sollten sich positiv auf das Proforma Betriebsergebnis auswirken, habe es zur Begründung geheißen.ADVA habe im ersten Quartal eines Geschäftsjahres noch nie höhere Werte für Umsatz, Rentabilität, Auftragseingang und Cash-Generierung verzeichnet. "In diesem Jahr profitierte die Gesellschaft sowohl von der zunehmenden Digitalisierung aufgrund der Pandemie als auch von der anhaltenden Verlagerung des Umsatz-Mix hin zu margenstärkeren Produkten bzw. Kunden sowie Software und Dienstleistungen", so Analyst Simon Scholes First Berlin Equity Research. In Q1/21 hätten Software und Dienstleistungen 26 Prozent des Umsatzes ausgemacht, nach 20 Prozent im Geschäftsjahr 2019. "ADVA scheint daher auf einem guten Weg zu sein, diesen Beitrag bis 2023 auf 30 Prozent zu steigern", so Scholes.Im Gesamtjahr rechne ADVA weiter mit Umsätzen zwischen 580 Millionen und 610 Millionen Euro (Vorjahr: 565 Millionen Euro) sowie einem Proforma Betriebsergebnis zwischen 6,0 und 9,0 Prozent vom Umsatz.Bei ADVA stimme das Bild, kurz- und mittelfristig. "Der Aktionär" habe nach dem starken Jahresauftakt bereits erklärt, dass die Aktie nun nachhaltig in zweistellige Kursregionen vorstoßen sollte. An dieser Einschätzung habe sich nichts geändert. Das nächste Ziel lautet 11,50 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 8,40 Euro sichere alte und neue Positionen ab. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link