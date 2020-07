Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (17.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.Nach unerwartet starken Q2-Eckdaten drehe der SDAX-Titel kräftig auf. Selbst die anhaltende Zurückhaltung des Unternehmens störe die Anleger nicht.Der Glasfaser-Spezialist habe den Umsatz in Q2 um 8,9 Prozent auf 145 Mio. Euro erhöht. Das Betriebsergebnis sei sogar um 133 Prozent auf 10,1 Mio. Euro geklettert. darüber hinaus habe der Telekomausrüster nach eigener Aussage die liquiden Mittel erhöht bzw. die Nettoverschuldung reduziert.Trotz eines starken Quartals bleibe der Vorstand wegen der Corona-Pandemie eine Jahresprognose schuldig. Aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheiten über den Verlauf der Coronakrise und deren Auswirkungen auf das Geschäft in H2 sei "seriöse Umsatz- und Profitabilitätsprognose für das Gesamtjahr 2020" nicht möglich.Hält das Momentum an, könnte der SDAX-Titel bis dahin in die Schiebezone zwischen 7,50 und 8,50 Euro durchziehen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Sehr spekulativ! (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link