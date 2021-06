Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

11,16 EUR -2,45% (22.06.2021, 17:40)



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

11,20 EUR -0,36% (22.06.2021, 17:35)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (22.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.Die hohe Nachfrage im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung spreche für die Fortsetzung des positiven Trends bei ADVA Optical Networking. Die letzten Zahlen des bayerischen Unternehmens hätten gezeigt, dass die richtigen Stellschrauben vom Vorstand bewegt worden seien. Der jüngste Aufwärtstrend der ADVA Optical Networking-Aktie habe das Zeug dazu, über den Bereich von 11 bis 12 Euro auszubrechen und in den nächsten Quartalen weiter in Richtung 15 Euro zu laufen. Sowohl charttechnisch als auch operativ sei die ADVA Optical Networking-Aktie sehr interessant. Das aktuelle Kursniveau biete eine gute Kaufgelegenheit, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.06.2021)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: