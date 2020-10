Mögliche Interessenkonflikte bei der "ADO Properties S.A.": Keine vorhanden.



Kurzprofil ADO Properties S.A.:



ADO Properties (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein in Berlin ansässiges, auf Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von mehr als 20.000 Einheiten in Berlin. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. (05.10.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADO Properties-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienunternehmens ADO Properties S.A. (ADLER Group S.A.) (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF).Portfolioveräußerung: Am 18. September habe ADLER Real Estate AG angekündigt, dass sie 5.064 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Aufschlag auf den Buchwert (Stand: H1/20) veräußert habe. Die Objekte würden jährliche Mieteinnahmen von 18,6 Mio. Euro bei einer aktuellen Leerstandsquote von 12% und einer Durchschnittsmiete von 5,46 Euro pro qm erzielen. Das Unternehmen nenne den Käufer nicht, aber Peach Property Group AG habe am selben Tag den Kauf eines Portfolios in denselben Regionen mit ähnlichen KPIs angekündigt. Die Transaktion werrde voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen sein und solle nach Schuldentilgung, Steuern und Gebühren einen Nettoerlös von rund 237 Mio. Euro bringen. Diese Mittel sollten zur Stärkung der Bilanz durch Schuldenabbau verwendet werden und der Netto-LTV solle auf 51,2% sinken, was den Absichten der ADLER Group entspreche, den Verschuldungsgrad unter 50% zu senken. Die Objekte würden sich vor allem in Niedersachsen, NRW und Rheinland-Pfalz und außerhalb der 13 wichtigsten Standorten der Gesellschaft befinden. Die Aktienanalysten von FMR Research würden diese Transaktion positiv betrachten, da sie zu einer Verbesserung der KPIs des Portfolios führe: Senkung der Leerstandsrate um 0,4% und eine Erhöhung der Durchschnittsmiete um 0,02 Euro/qm. Darüber hinaus verschiebe diese Transaktion das Portfolio in Richtung der angestrebten Strategie des ADLER Group und durch den Verkauf dieser Einheiten werde sich das Unternehmen auf profitablere Objekte in seinen 13 Top-Städten konzentrieren können.Modelanpassung: Die Aktienanalysten von FMR Research hätten ihr Modell entsprechend den angekündigten Veränderungen im Portfolio angepasst. Obwohl das Portfolio kleiner werde, würden sie davon ausgehen, dass die Rentabilität davon nicht stark betroffen sein werde, da sich die KPIs des Portfolios anschließend verbessern sollten. Zudem werde ADLER Group ihre Verschuldung abbauen und strebe einen Verschuldungsgrad von unter 50% an. Daher würden die Aktienanalysten von FMR Research glauben, dass sich der Abbau der teuren Schulden ebenfalls positiv auf die Zahlen auswirken werde.Angesichts der verbesserten KPIs des Portfolios und der guten Aussichten für den Wohnimmobiliensektor sowie der Veränderungen in unseren Peer-Group-Multiples halten Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, an ihrer Kaufempfehlung für die ADO Properties-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 31 Euro fest. (Analyse vom 05.10.2020)Disclosuresa) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.