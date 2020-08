Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person



Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

9,20 EUR +1,10% (25.08.2020, 12:00)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, initiieren in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Coverage für die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) mit einer "kaufen"-Empfehlung und einem Kursziel von 11,00 Euro je Aktie (= ca. 19% Potenzial).Ihr Kursziel ergebe sich aus einem Bewertungs-Mix von DCF-Modell (10,75 Euro) und Peer Group-Bewertung (11,85 Euro).Aufgrund des Geschäftsmodells von ACCENTRO gebe es kein vergleichbares börsennotiertes Unternehmen. Bei Investoreninteresse in die Immobilienprivatisierung auf dem deutschen Markt sei ACCENTRO eine einfach umsetzbare Investitionsmöglichkeit. Vor dem Hintergrund des Immobilienbooms der vergangenen Jahre und der niedrigen Eigentumsquote in Deutschland (46,5%) würden solche Strategien sinnvoll erscheinen. Neben dem Kerngeschäft der Privatisierung biete ACCENTRO Dienstleistungen in Form von Marketing- und Vertriebskooperationen für andere Immobiliengesellschaften an und sei Kooperationen mit renommierten Partnern eingegangen, welche eine gute Ergänzung zu den Erlösen aus dem Verkauf von Bestandsimmobilien darstelle.Bislang scheinen ACCENTRO und die Wohnimmobilienbranche die COVID-19 Pandemie gut zu überstehen, so die Analysten von FMR Research. Im Vergleich zum Einzelhandels- oder Hotelsegment schlage sich das Wohnimmobiliensegment gut - die Kaufpreise seien um 2,5% QoQ in Q2/20 im gestiegen; das Wohnimmobiliensegment habe sich bisher krisenfest mit guten Wachstumsmöglichkeiten gezeigt.Angesichts der guten Position des Unternehmens, der geplanten Erweiterung des Vertriebsnetzes und der Krisenresistenz der Wohnimmobilien lautet unsere Empfehlung "kaufen" mit einem Kursziel von 11,00 Euro, so Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Analysten von FMR Research. (Analyse vom 25.08.2020)