Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

9,35 EUR -1,06% (13.08.2020, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

9,40 EUR -1,05% (13.08.2020, 13:14)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (13.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Christopher Mehl und Stefan Scharff, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S).Das Unternehmen habe heute den Bericht für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. Die Zahlen hätten ein ähnliches Bild wie im ersten Quartal gezeigt mit einem ordentlichen Umsatz, aber einem negativen Nettoergebnis, welches von Einmaleffekten und Auswirkungen durch Corona geprägt gewesen sei. Der Gesamtumsatz habe mit 37,4 Mio. Euro über dem Vorjahreswert von 34,5 Mio. Euro gelegen. Das Ergebnis aus dem Verkauf von Immobilien habe mit 4,5 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 7,4 Mio. Euro gelegen, was an einer geringeren Marge gelegen habe. Die Analysten von SRC Research würden jedoch davon ausgehen, dass die Verkaufsmarge sich zum Gesamtjahr wieder erhöhen werde. Mit einem Anstieg im Personalaufwand, vor allem aufgrund von one-offs aus dem Vorstandswechsel, habe das EBIT zum Halbjahr bei 1,2 Mio. Euro gelegen und somit deutlich unter dem Vorjahreswert von 6,6 Mio. Euro. Der Finanzaufwand sei aufgrund von Einmalkosten aus der vorzeitigen Ablösung der 2017/2021 Anleihe und einer Erhöhung des Fremdkapitals durch die Platzierung der 250 Mio. Euro Anliehe im Februar sehr deutlich angestiegen, was zu einem Vorsteuerergebnis von -8,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 3,5 Mio. Euro geführt habe. Das Nettoergebnis habe bei -11,6 Mio. Euro gelegen.Für das laufende zweite Halbjahr würden die Analysten von SRC Research von einem deutlich höheren Verkaufsvolumen als in den ersten sechs Monaten sowie von besseren Margen ausgehen. Dies sollte nach ihrer Meinung sowohl durch Einzelverkäufe, aber auch durch Globalverkäufe an institutionelle Investoren getrieben sein. Einer dieser Globalverkäufe habe bereits heute mit dem Verkauf von 43 Einheiten in Rostock vermeldet werden können. Ein Verkaufspreis sei nicht genannt worden, die Analysten von SRC Research würden jedoch von einer lukrativen Marge ausgehen.Alles in allem sollten die Zahlen des zweiten Halbjahrs entscheidender für das Gesamtjahresergebnis sein und die Analysten von SRC Research würden davon ausgehen, dass diese zum Erreichen der Unternehmensprognose führen sollten. Sie würden deshalb unsere Schätzung in diesem Zusammenhang nahezu unverändert belassen. Sie würden ebenfalls von einer Rückkehr des Nettoergebnisses in die Gewinnzone ausgehen. Sie würden ihr Kursziel von 12 Euro bestätigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link