Kurzprofil ABOUT YOU Holding SE:



ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) gehört zu den größten digitalen Modeplattformen in Europa. Das Fashion- und Technologieunternehmen bietet Kunden Mode (Damen, Herren, Kinder) aus einem Sortiment von mehr als 2.000 Marken und hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Shopping zu digitalisieren, indem es ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone oder mobilen Endgerät ermöglicht. (24.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABOUT YOU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ABOUT YOU Holding SE (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) unter die Lupe.Der Online-Modehändler ABOUT YOU habe am Dienstag enttäuschende Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis je Aktie habe der Zalando-Konkurrent die Markterwartungen klar verfehlt. An der Börse breche die Aktie zweistellig ein und markiere beinahe ein neues Rekordtief. Damit setze sich die bisher enttäuschende Performance fort.Konkret habe ABOUT YOU im Geschäftsjahr 2021/2022 ein Umsatzwachstum von 48,5 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro erzielt. Das sei zwar mehr als das Unternehmen mit 35 Prozent in Aussicht gestellt habe, allerdings hätten die Analysten zuvor im Schnitt bereits mit 1,75 Milliarden Euro gerechnet. Zudem habe auch der Verlust je Aktie mit 0,77 Euro über den Marktwartungen von minus 0,55 Euro gelegen.Obendrein habe der Online-Modehändler einen schwachen Ausblick abgeliefert und erwarte für das laufende Geschäftsjahr nur noch ein Umsatzwachstum von 25 bis 35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Laut dem Analysten Volker Bosse von der Baader Bank habe sich die Markterwartung im Vorfeld hingegen auf ein Umsatzplus von gut 39 Prozent belaufen.An der Frankfurter Börse gehe es für die ABOUT YOU-Aktie am Dienstagnachmittag um rund 15 Prozent auf 8,22 Euro bergab. Damit rücke das Rekordtief bei 7,80 Euro immer näher. Gegenüber dem Ausgabepreis von 23 Euro, den die Aktie zum Börsengang im Juni 2021 erreicht habe, würden sich die Kursverluste inzwischen auf gut 64 Prozent summieren.Die Enttäuschung bei ABOUT YOU setze sich fort. Das Chartbild stehe stellvertretend für eine Vielzahl von Wachstumsunternehmen, die im vergangenen Jahr mit einer hohen Bewertung und ambitionierten Wachstumsplänen an die Börse gegangen seien und im aktuell turbulenten Börsenumfeld aus Lieferkettenproblemen, steigenden Zinsen und anziehender Inflation scheitern würden.Aus Sicht des "Aktionär" sollten Anleger bei ABOUT YOU nicht ins fallende Messer greifen und einen großen Bogen um die Aktie machen, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 24.05.2022)