L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:

18,99 EUR +1,58% (28.10.2019, 11:52)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

21,04 CHF +0,48% (28.10.2019, 11:38)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (28.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Mit Blick auf ABBs 3Q19-Ergebnisse habe Diethelm seine Schätzwerte angepasst. So sei die Umsatzprognose des Analysten für 2019 und 2020 um je -3% nach unten korrigiert worden. Diese Anpassung sei primär aufgrund der etwas eingetrübten Aussichten für die Divisionen Robotics & Discrete Automation (R&DA) und Industrial Automation (IA) sowie der unerwartet ungünstigen Währungsentwicklung erfolgt. Sein op. EBITA für 2019-20 habe Diethelm ebenfalls um -5% bzw. -3% gesenkt, um die Gewinnentwicklung 2019 besser abzubilden. Erneut seien es R&DA und IA gewesen, bei denen die Schätzwerte am deutlichsten gesenkt worden seien, während die tieferen Unternehmenskosten ein positives Gegengewicht gebildet hätten.Dank unerwartet tiefen Kosten für Zinsen, Steuern und Minderheitsanteile sei bei der Reingewinnprognose des Analysten für das GJ19 nur eine relativ geringe Senkung um -2% J/J nötig gewesen (GJ20: +2%). Das ber. EPS (in CHF) für 2019-20 sei, unter Berücksichtigung der tieferen USD/CHF-Spot-Rates, um -3% bzw. +1% angepasst worden.Das Q3 habe den Branchenabschwung widergespiegelt, wenn auch weniger als befürchtet, da ABB vom robusten Auftragsbestand profitiert habe. Die Umsetzung sei bei guter Kostenkontrolle weiterhin solide. Die Transformation sei in einem schwierigen Umfeld auf gutem Weg. Die Aktien würden Schutz gegen Kursverluste mit einer geschätzten Dividendenrendite von 4% und einem Ertrag (durch Rückkäufe) aus den Reinerlösen von Power Grid (ca. 17% der Marktkapitalisierung) ab Mitte 2020 bieten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: