ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende. (11.01.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Mark Troman von Merrill Lynch:Mark Troman, Analyst von Merrill Lynch, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) und erhöht das Kursziel von 22 auf 26,50 CHF.Beim schweizerischen Konzern dürfte die anhaltende Umstrukturierung das Gewinnwachstum stützen, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie.Mark Troman, Analyst von Merrill Lynch, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die ABB-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 26,50 CHF angehoben. (Analyse vom 11.01.2017)Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:20,895 EUR +1,53% (11.01.2017, 09:23)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:22,40 CHF +1,27% (11.01.2017, 09:29)