SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

CHF 22,89 -0,74% (01.03.2018, 12:10)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie: 919730

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie: ABJ

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie: ABBN

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie: ABLZF

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (01.03.2018/ac/a/d)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF), senkt aber das Kursziel von 28 auf 27 Euro.Basisaufträge auf Konzernebene um 9% gestiegen - Umsatz jedoch um 3% gefallen (auf vergleichbarer Basis): Der Umsatz habe jedoch um etwa 2,5 PP von der Erstkonsolidierung von B+R profitiert, so dass der in USD berichtete Umsatz um 2% gestiegen sei. Die Basisaufträge (auf Konzernebene +6%) seien nach einer temporären Abschwächung in China (Q2 +3%, -3% in Q1) in Q4 mit +9% im positiven Bereich geblieben. Die Basisaufträge hätten von einer starken Tendenz bei Stromnetzen (+15%) und Elektrifizierungsprodukten (+8%) profitiert. Allerdings habe lediglich die Absatzregionen Europa expandiert. Hingegen hätten die Umsätze in Asien/Mittlerer Osten/Afrika stagniert und seien sogar um 1% in der Absatzregion Americas geschrumpft. Der Auftragsbestand sei hingegen überwiegend Währungs- und Dekonsolidierungsbedingt um 4% geschrumpft.Die operative Marge sei in Q4 im Jahresvergleich um 0,4 Prozentpunkte gefallen, vor allem wegen Sondereffekten. Das operative EBITA habe in Q4 mit 1021 Mio. USD (-3%) leicht unter den Markterwartungen von 1.031 Mio. USD gelegen. Enttäuschend sei dabei, dass in drei von vier Divisionen sinkende operative Margen zu verzeichnen seien. Lediglich die Division Elektrifizierungsprodukte habe eine steigende Marge ausweisen können. Der Ausblick lasse tendenziell einen etwas verbesserten Auftragseingang in den Folgequartalen und eine kurz- bis mittelfristig steigende Marge erwarten. Vor allem ruhe die Hoffnung auf der Division Robotik und Antriebe. Hier solle ein im Jahresverlauf wachsender Umsatz einen höheren Auslastungsgrad und eine steigende Marge ermöglichen. Angesichts des gesunkenen Auftragsbestands dürfte sich der steigende Auftragseingang erst in H2 auf die Ertragslage positiv auswirken. Wegen der Margenschwäche senke Stoll seine EPS-Prognose von 1,32 USD für 2018 auf 1,19 USD.Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das auf einem Sum-of-the-Parts-Modell basierende Kursziel von 28 auf 27 CHF wegen der etwas niedrigeren Marktmultiples und bestätigt die Kaufempfehlung für die ABB-Aktie. Ein Risiko für sein Kaufen-Szenario sei eine ausgeprägte Nachfrageschwäche. (Analyse vom 01.03.2018)Börsenplätze ABB-Aktie:XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:19,855 EUR -0,70% (01.03.2018, 10:43)