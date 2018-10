7. Einzigartiges Exportgeschäft in Deutschland



Tilray habe letzte Woche angekündigt, dass es der erste Anbaubetrieb gewesen sei, der grünes Licht aus Deutschland für die Einfuhr von getrockneten Cannabis und Cannabisöl erhalten habe. Deutschland sei führend bei medizinischem Marihuana, sodass Tilray mit einem "First Mover"-Vorteil am Ende hier mehr verdienen könnte als die Konkurrenten.



8. Ein Importvertrag mit den USA für medizinische Cannabisforschung



Am 18. September habe Tilray bekannt gegeben, dass die U.S. Drug Enforcement Agency dem Unternehmen die Genehmigung erteilt habe, Cannabis in pharmazeutischer Qualität in die USA zu importieren, um an der University of California in San Diego eine klinische Studie durchzuführen. Dabei sollte man auch nicht vergessen, dass Tilray rund ein halbes Dutzend klinische Studien rund um den Globus für medizinisches Marihuana durchführe. Das könnte letztlich dazu beitragen, den Absatz seines Produkts zu steigern.



9. Spekulationen



Es sei unbestritten, dass Tilray aufgrund von Übernahme-Spekulationen so stark gestiegen sei. Dazu würden Gerüchte um Getränke-, Pharma- und Tabakunternehmen gehören. Nach der Ankündigung des Joint Ventures von Molson Coors Brewing mit Hexo und Constellation Brands', das eine massive Beteiligung von 3,8 Milliarden Dollar an Canopy Growth erworben habe, sei es für Investoren nur eine Frage der Zeit, bis Tilray einen ähnlichen Deal abschließe.



10. Die Emotionen der Anleger



Last but not least sollte man nicht die Macht der Emotionen von kurzfristigen Tradern unterschätzen. Wie bereits John Maynard Keynes einmal gesagt habe: "Der Markt kann länger irrational bleiben als Sie solvent bleiben können." Die Dynamik im Fall von Tilray sei einfach nicht aufzuhalten gewesen - und es sei auch noch nicht abzusehen, wann diese Dynamik nachlassen werde. (News vom 28.09.2018)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer kurzen Flaute in der ersten Jahreshälfte, in der es für den North-American-Marijuana-Index um rund 40 Prozent bergab ging, ist die Cannabis-Branche seit Anfang August laut Investmentanalysten des Anlegerportals "The Motley Fool" nicht mehr aufzuhalten, so die Experten von "FONDS professionell".Im Laufe des letzten Jahres habe sich der Index verdreifacht und sei seit Februar 2016 um fast 800 Prozent gestiegen.Dieses Wachstum wecke auch die Aufmerksamkeit bei Unternehmen außerhalb der Cannabis-Industrie. So hätten beispielsweise in der Vorwoche mehrere Nachrichtenagenturen gemeldet, dass der Getränkegigant Coca-Cola ernsthafte Gespräche mit Aurora Cannabis führe, um gemeinsam Getränke zu entwickeln und herzustellen, die Cannabidiol (CBD) enthalten würden. Dabei handle es sich um die nicht-psychoaktive Komponente von Cannabis.Trotz des allgemeinen Booms sei eine Marihuana-Aktie den anderen weit voraus gewesen: Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY). Seit der Bestimmung des Ausgabekurses bei 17 US-Dollar pro Aktie am 18. Juli seien die Anteilscheine des Unternehmens per 18. September um mehr als 810 Prozent gestiegen. Das erinnere fast an die traumhaften Gewinne vor dem Platzen der Dotcom-Blase, heiße es in dem Bericht. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 14 Milliarden US-Dollar sei Tilray aber immer noch ein Zwerg.Doch was habe dem Cannabis-Unternehmen in so kurzer Zeit zu solch massiven Gewinnen verholfen? Für "The Motley Fool" scheine es sich um ein Zusammenwirken von zehn Faktoren zu handeln1. Kanadas Legalisierung für ErwachseneDer logischste Grund für Tilrays Rally sei die Legalisierung von Freizeit-Cannabis am 17. Oktober in Kanada. Dieser aufstrebende Markt könnte fünf Milliarden Dollar pro Jahr generieren. Tilray werde als einer der wichtigsten Akteure in diesem Bereich angesehen.2. Tilrays potenzielle KapazitätLaut eigenen Angaben erwarte das Unternehmen bis Ende dieses Jahres eine Wachstums- und Verarbeitungskapazität von knapp 85.000 Quadratmeter über vier Anlagen verteilt. Rund 79.000 Quadratmeter würden dabei für neues Wachstum zur Verfügung stehen. Tilray habe also das Potenzial, seine Wachstumskapazität im Wesentlichen zu vervierfachen. Das bedeute, dass Tilray bis zum Ende dieses Jahrzehnts leicht zu den fünf größten Produzenten gehören könnte.Ein weiterer Grund, warum Tilray in aller Munde sei, sei die Tatsache, dass es ein bekannter und vertrauenswürdiger Name sei. Das Unternehmen sei einer der ersten Züchter gewesen, der von Health Canada eine Anbaugenehmigung erhalten habe und verfüge über zahlreiche anerkannte Marken. Obwohl es sich um eine Branche handle, in der Hunderte von Produkten um Regalflächen konkurrieren könnten, sei Tilray eine der wenigen Ausnahmen von der Regel, wo das Branding kein Problem sein werde.4. Keine VerwässerungInteressant daran, dass Tilray sich für den Börsengang an der Nasdaq entschieden habe, sei die Tatsache, dass man vor dem Börsengang selbst Geld habe aufbringen können. Das bedeute, dass Tilray gut finanziert sei und sich nicht wie alle seine Mitbewerber auf verwässernde Bought-Deal-Angebote habe einlassen müssen (zumindest noch nicht). Von einem Bought Deal spreche man im Zusammenhang mit einem Börsengang, wenn ein Unterzeichner - beispielsweise eine Investmentbank oder ein Konsortium - Wertpapiere von einem Emittenten kaufe, bevor ein vorläufiger Prospekt eingereicht werde. Im Fall von Tilray würden die Aktionäre ohne diese Verwässerung eindeutig wie die Gewinner aussehen.5. Kein Insider-VerkaufMan sollte nicht vergessen, dass sich Tilray noch innerhalb der Sperrfrist von 180 Tagen befinde, die am 15. Januar 2019 ende. Einfach ausgedrückt: Diese Sperrfrist verbiete es Insidern wie Führungskräften und Vorstandsmitgliedern, Aktien von Tilray zu verkaufen. Daher bleibe den Insidern nichts anderes übrig, als an ihren Aktien festzuhalten. Das sei vermutlich Balsam für die Investoren gewesen.6. Außergewöhnlich hohe LeerverkaufskostenAuch Wetten gegen Tilrays Aktien seien praktisch unmöglich gewesen. Die Fremdkapitalkosten für Leerverkäufe von Tilray - sollte man in der Lage sein, sich Aktien zu leihen - lägen nach Angaben des Finanzanalysehauses S3 Partners bei etwa 370 Prozent pro Jahr. Das seien enorm hohe Fremdkapitalkosten für eine außergewöhnlich volatile Aktie.