Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

2,40 EUR +1,39% (28.04.2017, 09:05)



Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

2,407 EUR (27.04.2017)



ISIN 7C Solarparken-Aktie:

DE000A11QW68



WKN 7C Solarparken-Aktie:

A11QW6



Ticker-Symbol 7C Solarparken-Aktie:

HRPK



Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 85 MWp.



Über 90% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Frankreich, Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 60 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (28.04.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) stark zu kaufen.7C Solarparken habe im letzten Jahr die eigenen Ziele deutlich übertroffen. Sei ursprünglich mit einem Umsatz von 28,8 Mio. Euro und einem EBITDA von 24 Mio. Euro geplant worden, hätten tatsächlich 30,3 resp. 27,9 Mio. Euro erwirtschaftet werden können. Das verdeutliche einmal mehr, dass das Management konservativ plane.Der Ausbau des Portfolios sei kontinuierlich vorangetrieben worden, die Kapazität habe sich im Jahresverlauf von 86,3 auf 100,5 MWp erhöht. Die Expansion werde mit frischem Eigenkapital flankiert, wobei das Management darauf Wert lege, einen Verwässerungseffekt zu vermeiden. Das sei 2016 erneut gelungen, die zentrale Zielgröße, der Cashflow je Aktie, habe sich von 0,41 auf 0,45 Euro erhöht und sich damit ebenfalls besser als erwartet (0,43 Euro) entwickelt.Da die Anlagen, die im Jahresverlauf 2016 erworben worden seien, in 2017 ihren vollen Jahresbeitrag leisten würden, und das Portfolio weiter ausgebaut werde - zuletzt habe sich die Kapazität bereits auf 105,8 MWp summiert - seien die Voraussetzungen für ein fortgesetztes Umsatz- und Ertragswachstum in der aktuellen Periode hervorragend. Das Management plane mit einem Umsatz von mehr als 32 Mio. Euro und einem EBITDA von über 27 Mio. Euro. Ende des Jahres solle die Portfoliokapazität bei mindestens 115 MWp liegen.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bewertet die 7C Solarparken-Aktie aufgrund eines sehr geringen Prognoserisikos weiterhin mit dem Rating "strong buy". (Analyse vom 28.04.2017)Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie: