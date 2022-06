ISIN 7C Solarparken-Aktie:

DE000A11QW68



WKN 7C Solarparken-Aktie:

A11QW6



Ticker-Symbol 7C Solarparken-Aktie:

HRPK



Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (06.06.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anelgerbrief" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) unter die Lupe.7C Solarparken profitiere aktuell massiv von hohen Strompreisen und guten Wetterverhältnissen. Die Aktie habe auf die guten Rahmenbedingungen und starken Zahlen adäquat reagiert und zuletzt ein Allzeithoch erreicht. Aus unserer Sicht könne man die Gewinne größtenteils laufen lassen, eine Teilrealisierung scheine wegen der Insiderverkäufe aber auch nicht verkehrt, so die Experten von "Der Anelgerbrief" in einer aktuellen Ausgabe. (Nummer 21 vom 04.06.2022)