1. Alle Schulden sind schlecht

2. Fernunterricht hat geringe finanzielle Auswirkungen auf Familien

3. Die Probleme werden sich von selbst lösen

Viele Eltern haben Schwierigkeiten, sind aber noch nicht in Verzweiflung geraten. Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten oder versuchen, Arbeit und Schule / Kinderbetreuung in Einklang zu bringen, ist es wahrscheinlich an der Zeit, Ihr Budget und Ihre Arbeitssituation neu zu bewerten.



Prüfen Sie, ob es Ausgaben gibt, die Sie reduzieren oder ganz eliminieren können. Vielleicht hilft Ihnen eine Budgetänderung dabei, die zusätzlichen Mittel für die Kinderbetreuung oder Nachhilfe zu finden.



Während Sie Ihr Budget neu bewerten, möchten Sie möglicherweise auch Ihre Arbeitssituation überlegen.



Wenn Sie das noch nicht machen, können Sie ganztätig oder teilweise von zu Hause aus arbeiten? Können Sie es sich leisten, Ihre Arbeitszeit zu reduzieren? Können Sie sich beurlauben lassen?



Dies sind alles Dinge, die Eltern, die Schwierigkeiten haben, wenn ihre Kinder zu Hause finanziell oder anderweitig lernen, für mögliche Lösungen in Betracht ziehen können.



Normalerweise ermutigen wir die Menschen, langfristig über Finanzen nachzudenken, aber wir leben in keinen typischen Zeiten.



Wir bezeugen ein einzigartiges globales Ereignis. Fast alle von uns haben in irgendeiner Weise schwere Auswirkungen erlebt. Wenn Sie mit einer Krise umgehen müssen, müssen Sie im Moment alles tun, um zu überleben.



Wenn Sie als Elternteil versuchen, diese aktuellen Lernherausforderungen zu bewältigen, wissen Sie, dass es in Ordnung ist, das zu tun, was erforderlich ist, um es zu schaffen.



4. Unis sollten nicht auslagern

Während es sinnvoll ist, interne Ressourcen so weit wie möglich zu nutzen, ist das Auslagern manchmal kostengünstiger. Ihre Fakultät benötigt möglicherweise zusätzliche Schulungen und Entwicklungen, um Online-Kursmaterialien zu erstellen, die auf Unterrichtsmöglichkeiten basieren, einschließlich Bewertung und Verwaltung, und bei denen ein Anbieter vorgefertigte, leicht anpassbare Lösungen zur Verfügung stellen kann.



5. Universitäten sparen Geld beim Fernunterricht

Es gibt den Irrtum, dass Fernunterricht ein Weg ist, Geld zu sparen. Die meisten Verwaltungsbeamten sehen Fernunterricht an als eine Möglichkeit, mehr Geld einzubringen, ohne mehr Ressourcen (in Bezug auf Fakultät und Einrichtungen) auszugeben. Studien haben leider etwas anderes gezeigt. Fernunterricht ist teurer einzurichten und bei ordnungsgemäßer Durchsetzung ist das Verhältnis von Studierenden und Lehrern tatsächlich kleiner als das des traditionellen Klassenzimmers (durchschnittlich ein Verhältnis von 1:25).



Vor allem Hochschulen müssen die Kosten für Entwicklung, Schulung, Support und Technologien sorgfältig mit den Ergebnissen vergleichen. Beispielsweise müssen die Lehrkräfte viel Zeit verbringen, um sich ordnungsgemäß auf einen Fernlehrgang vorzubereiten. Die Kosten dieser Zeit sollten berücksichtigt werden. Die Fakultät kann aufgrund der Technologie bis zu 30 Stunden der Vorbereitung eines Fernlehrgangs widmen.



Aufgrund der zusätzlichen Vorbereitungszeit bieten einige Institutionen Fakultätsstipendien zwischen 1.000 und 5.000 Euro pro Kurs an. Darüber hinaus beschäftigen viele Institutionen Lehrdesigner und Technologen, um die Fakultät bei der Entwicklung, Unterstützung und Schulung von Kursen zu unterstützen. Die Kosten für die Einstellung zusätzlichen Personals müssen ebenfalls berücksichtigt werden. (23.12.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Corona-Krise hat vieles geändert, darunter das Studium. Auch bei unseren Finanzen ist fast nichts wie früher. In diesem Artikel diskutieren wir die 5 größten Irrtümer über Finanzen und den Fernunterricht.Die meisten Studenten sind sich des Anstiegs der Ausbildungskosten bewusst. Viele wissen jedoch nicht, dass die Kosten überschaubarer sein können, indem man nach finanzieller Unterstützung und alternativen Wegen sucht, um einen Abschluss zu erreichen.Jetzt Kredite zu beantragen, um Ihre zukünftige Lage zu verbessern, kann eine gute Idee sein. Studentendarlehen, die das erwartete Einkommen im ersten Jahr nicht überschreiten, sind für die meisten Menschen sinnvoll. Auf diese Weise können Sie sich finanziell weiterentwickeln und Ihr Fernstudium genießen.Die erste Art und Weise, in der Fernunterricht die Haushalte finanziell beeinflusst, sind zusätzliche Kosten.Der Schulanfang ist bereits kostspielig. Die zusätzlichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Lernen belasten die Eltern mehr denn je mit Bargeld, insbesondere für Familien mit geringem Einkommen.Viele Eltern konnten zu Hause bleiben und ihren Kindern beim Lernen helfen. Für diejenigen, die nicht zu Hause bleiben können oder auch von zu Hause aus arbeiten, kann eine weitere zusätzliche Ausgabe darin bestehen, Nachhilfe oder Kinderbetreuung in ihr Budget einzuschließen.Online Lernen muss nicht unerschwinglich sein. Wollen Sie, dass Ihr Kind oder Kinder Fremdsprachen günstig und effektiv online lernen, wenden Sie sich an Preply Die letzte Kategorie der zusätzlichen Ausgaben der Eltern wegen des Fernunterrichts ist das Essen, das wiederum Familien mit niedrigem Einkommen am schwersten trifft.Vor der Pandemie bekamen Millionen Kinder den größten Teil ihrer Mahlzeiten über Schulen.Da sich die meisten Eltern für kostenlose oder kostengünstige Mahlzeiten qualifizieren, haben sie ihren Kindern ein gutes Stück Geld für Lebensmittel gespart. Die Schulen bemühen sich weiterhin, Kinder mit Essen zu versorgen, aber viele Eltern haben Schwierigkeiten, zu Hause Mahlzeiten zuzubereiten.