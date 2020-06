Gleichzeitig mache gerade die chinesische Chip-Produktion anderen Ländern Sorgen. So sei die starke Abhängigkeit von Huawei bei der 5G-Infrastruktur ein welt- und sicherheitspolitisch sensibles Thema.



Am ausgeprägtesten seien die Bedenken in Großbritannien und Kontinentaleuropa, wo die integrierte Mobiltechnologie schon weit fortgeschritten sei. Gerade erst habe Großbritannien mitgeteilt, die Rolle von Huawei bei 5G erneut prüfen zu wollen. Das Land habe eine "5G-Allianz der Demokratien" ins Gespräch gebracht, um weniger chinesische Technologie zu nutzen.



Die bislang sehr übersichtliche weltweite Lieferkette - Huawei habe die 5G-Infrastruktur, QUALCOMM die Chip-Herstellung beherrscht - könnte deshalb bald passé sein. Denkbar sei eine Aufteilung nach Ländern und auch eine noch weitere Fragmentierung sei nicht auszuschließen.



Unter den Chip-Entwicklern und -Herstellern dürften chinesische Firmen weiter vom Rückzug von QUALCOMM profitieren. Auch würden die Experten von Neuberger Berman glauben, dass sich die asiatischen Unternehmen von der zusätzlichen Bürokratie nicht abschrecken lassen und Huawei weiter beliefern würden. Letzteres könnte den Unternehmen, welche die von Huawei hinterlassene Lücke in der europäischen 5G-Infrastruktur füllen würden, Vorteile bringen.



Huawei dürfte bei der 5G-Infrastruktur in China führend bleiben. Aber durch die jüngsten Entwicklungen würden sich in Europa neue Chancen für Nokia (ISIN FI0009000681/ WKN 870737) und Ericsson (ISIN SE0000108656/ WKN 850001) bieten. Aber auch für Samsung (ISIN KR7005930003/ WKN 888322) entstünden neue Möglichkeiten, vielleicht sogar in Europa und den USA, höchstwahrscheinlich aber in Indien und dem übrigen Asien.



Wem das alles zu kompliziert erscheine, sollte sich eines klarmachen: 5G werde durch diese Entwicklungen vom gleichen eisernen Vorhang geteilt wie die übrige digitale Welt - mit Google, Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), WhatsApp und Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) auf der einen Seite und BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE), Tencents (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D) WeChat und Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) auf der anderen.



All dies mache 5G zu einem besonders komplexen, vielfältigen und dynamischen Investment-Thema, das passive 5G-Anlagen erschwere. Damit Anleger vom 5G-Megatrend profitieren könnten, würden die Experten von Neuberger Berman ein aktives Management für sinnvoll halten, da das 5G-Investmentuniversum rasant wachse und sich weiterentwickle. Ein multidisziplinäres Investment-Team mit umfassenden Branchenkenntnissen verstehe die 5G-Wertschöpfungskette und sei in der Lage, Unternehmen zu identifizieren, die fähig seien, aus 5G Kapital zu schlagen. Dazu würden auch Unternehmen gehören, die nicht im Technologiesektor tätig seien und 5G-bezogene Produkte herstellen würden, wie zum Beispiel Medical-Connected-Healthcare- oder Mobile-Insurance-Angebote.



Wir bei Neuberger Berman sind davon überzeugt, dass die 5G-Konnektivität potenziell eines der größten und wichtigsten Wachstums-Investitionsthemen seit Jahrzehnten ist, so die Experten von Neuberger Berman. Schätzungen zufolge werde 5G bis 2035 Wirtschaftspotenziale in Höhe von 13,2 Billionen US-Dollar freisetzen und über 22 Millionen Arbeitsplätze schaffen - und nicht einmal ein eiserner Vorhang, der die Lieferkette teile, werde die Einführung von 5G behindern. (24.06.2020/ac/a/m)







