1. Sammeln Sie erste Erfahrungen mit ETFs

2. Mit wenig Geld in den Aktienmarkt investieren

In der Vergangenheit berechneten Wertpapiermakler jedes Mal, wenn Sie Aktien kauften oder verkauften, Provisionen von mehreren Euro. Das machte es kostspielig, auch nur in eine einzige Aktie mit weniger als Hunderten oder Tausenden von Euro zu investieren.



3. Versuchen Sie es mit dem klassischen Sparschwein

Geld zu sparen und es zu investieren sind eng miteinander verbunden. Um Geld zu investieren, müssen Sie zunächst etwas ansparen. Das dauert sehr viel kürzer als Sie denken, und Sie können es in sehr kleinen Schritten tun.

Wenn Sie noch nie gespart haben, können Sie damit beginnen, nur 10 Euro pro Woche zur Seite zu legen. Das mag nicht viel erscheinen, aber im Laufe eines Jahres kommen Sie so auf über 500 Euro.



Versuchen Sie, 10 Euro in einen Briefumschlag, einen Schuhkarton, einen kleinen Tresor oder eben ins Sparschwein zu stecken, das als erste Wahl gilt. Auch wenn dies albern klingen mag, ist es oft ein notwendiger erster Schritt. Gewöhnen Sie sich an, mit etwas weniger zu leben, als Sie verdienen, und bewahren Sie das Ersparte an einem sicheren Ort auf.



Das elektronische Äquivalent zum Sparschwein ist das Online-Sparkonto; es ist von Ihrem Girokonto getrennt. Das Geld kann innerhalb von zwei Werktagen abgehoben werden, wenn Sie es brauchen, aber es ist nicht mit Ihrer Debitkarte verknüpft. Wenn das Guthaben dann groß genug ist, können Sie es abheben und in echte Anlageformen investieren.



Beginnen Sie mit kleinen Beträgen und erhöhen Sie diese, wenn Sie sich mit dem Prozess vertraut gemacht haben.



4. Legen Sie Ihr Geld in Investmentfonds mit niedriger Anlagesumme an

Investmentfonds sind Anlagewerte, die es Ihnen ermöglichen, mit einer einzigen Transaktion in ein Portfolio von Aktien und Anleihen zu investieren, was sie perfekt für neue Anleger macht.



Das Problem ist, dass viele Investmentfondsgesellschaften anfängliche Mindestinvestitionen zwischen 500 Euro und 5.000 Euro verlangen. Wenn Sie ein Erstanleger mit wenig Kapital sind, können diese Mindestbeträge unrealistisch sein. Einige Fondsgesellschaften verzichten jedoch auf den Mindestanlagebetrag, wenn Sie einer automatischen monatlichen Investition von 50 bis 100 Euro zustimmen. Automatisches Investieren ist eine übliche Vorgehensweise bei Investmentfonds- und ETF-Konten (siehe 1.).



Ein automatisches Investment ist besonders praktisch, wenn Sie es über Ihre Gehaltsabrechnung machen können. In der Regel können Sie eine automatische Einzahlung über Ihre Gehaltsabrechnung einrichten, ähnlich wie bei einem vom Arbeitgeber geförderten Rentenplan. Fragen Sie einfach die Personalabteilung in Ihrem Unternehmen, ob sie diese Möglichkeit anbieten und wie Sie dies einrichten können. (01.04.2021/ac/a/m)









