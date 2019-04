Tradegate-Aktienkurs 4SC-Aktie:

4SC (ISIN: DE000A14KL72, WKN: A14KL7, Ticker-Symbol: VSC, Nasdaq OTC-Symbol: FSCGF) konzentriert sich auf die Entwicklung von neuartigen niedermolekularen Medikamenten, die auf Schlüsselmechanismen der Krebsentwicklung wie beispielsweise das Enzym Lysin-spezifische Demethylase 1 (LSD1) oder Histon-Deacetylasen (HDAC) abzielen. Diese Medikamente sollen den Patienten innovative Behandlungsmöglichkeiten bieten, die erträglicher und wirksamer sind als bestehende Therapien und eine bessere Lebensqualität bieten.



Die Produktpipeline von 4SC umfasst zwei Programme in der klinischen Entwicklung - Resminostat und 4SC-202 - sowie 4SC-208, was derzeit präklinisch untersucht wird.



Das Ziel von 4SC besteht darin, die eigenen Programme zur Medikamentenentwicklung voranzubringen und die letztendlich zugelassenen Wirkstoffe in bestimmten Gebieten wie Europa zu vermarkten, sowie wertvolle Partnerschaften mit Pharma- oder Biotech-Unternehmen abzuschließen, um die Medikamentenkandidaten des Unternehmens in weiteren Anwendungsbereichen zu entwickeln oder in weiteren Territorien zu vermarkten. (02.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 4SC-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens 4SC AG (ISIN: DE000A14KL72, WKN: A14KL7, Ticker-Symbol: VSC, Nasdaq OTC-Symbol: FSCGF) unter die Lupe.Das Unternehmen könne einen weiteren Teilerfolg bei der Entwicklung des Wirkstoffes Domatinostat verbuchen. Wie 4SC bekannt gebe, habe der Hoffnungsträger in Kombination mit SD-101 von Dynavax Technologies in Mausmodellen eine systemische Immunantwort gegen Krebs auslösen können. Rückenwind erhalte von der Nachricht die 4SC-Aktie, die nach Bekanntgabe der positiven Resultate zweistellig zulege.Dabei handle es sich jedoch um erste präklinische Modelle. Und dennoch: Die Kombination von intra-tumoralem SD-101 und systemischem Domatinostat hätten sehr gut zusammengewirkt. "Wir glauben, dass die Aktivierung einer angeborenen Immunantwort zukünftig bei der Behandlung von Krebs entscheidend sein wird und freuen uns, mit 4SC zusammenzuarbeiten, da sie differenzierte Medikamentenkandidaten zur Beeinflussung des Immunsystems entwickeln", so Dynavax-CEO Eddie Gray.Vom Wirkstoff sei in diesem Jahr noch mit Neuigkeiten zu rechnen. Die Biotech-Gesellschaft stelle für das vierte Quartal einen Studienstart mit Dreifach-Kombination und einen neuen Partner in Aussicht. Und die finalen Daten der SENSITIZE-Studie stünden auch noch auf der Agenda.