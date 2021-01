Für Schlagzeilen habe einmal mehr die Achterbahnfahrt des in Schieflage befindlichen Computerspiel-Händlers GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) gesorgt, bei dem sich Short-Seller und eine Online-Community ein Gefecht liefern würden. Der Aktienkurs sei gestern um sagenhafte 135% auf USD 347 in die Höhe geklettert.



Die italienische UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) habe gestern einen Wechsel an der Führungsspitze verlautbart. Demnach werde der frühere UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG)-Investmentbanker Andrea Orcel von Jean-Pierre Mustier die Rolle des CEO übernehmen. Letzterer habe im November vorigen Jahres wegen Differenzen mit dem Verwaltungsrat in Bezug auf die Konzernstrategie seinen Rückzug angekündigt. Die Aktionäre sollten der Besetzung am 15. April zustimmen.



Nach einem fast zweijährigen Flugverbot habe auch die europäische Luftfahrtbehörde (EASA) Boeings (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) Krisenjet 737 Max wieder die Starterlaubnis erteilt. Nach Ansicht der EASA würden die geplanten Verbesserungen die Anforderungen an die Flugsicherheit erfüllen. Im vergangenen Jahr habe der Flugzeughersteller einen Verlust von USD 12,8 Mrd. eingefahren. (28.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An der Spitze des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bauten die Anteilscheine von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) ihre Vortageskursgewinne weiter aus und legten um weitere 6,1% zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Mischkonzern habe am Dienstag mit einer zuletzt über den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung positiv überrascht.