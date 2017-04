NYSE-Aktienkurs 3M Company-Aktie:

Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (25.04.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - 3M Company-Aktie: Märzhochs überwunden - ChartanalyseSeit Jahresbeginn an befindet sich das Wertpapier des US-amerikanischen Mischkonzerns 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) in einer stetigen Aufwärtsbewegung und konnte im Februar über wichtige Hürden ansteigen - dies löste bei dem Wertpapier eine Rally aus, heute legt der Konzern Zahlen zum ersten Quartal vor und könnte mit einer überraschend aufwarten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In der letzten Analyse vom 23. Februar 2017 sei nach dem dynamischen Kursanstieg über die markante Hürde um 182,27 US-Dollar ein Folgeanstieg des Wertpapiers zunächst bis 190,00 US-Dollar favorisiert worden, der auch recht schnell habe realisiert werden können. Nach einer zwischengeschalteten Pause von etwas mehr als einem Monat habe die 3M Company-Aktie vergangene Woche wieder ihre Aufwärtsbewegung aufgenommen und sei im gestrigen Handel sogar über die Märzhochs bei 193,50 US-Dollar angestiegen und steuere jetzt zielstrebig ihren übergeordneten Zielbereich beim 138,2%-Fibonacci-Retracement an.Sollte also das heute erwartete Zahlenwerk für das erste Quartal fundamental die Trendrichtung bestätigen, wird ein rascher Kurszuwachs an das übergeordnete Ziel erwartet und erlaubt es noch nicht investierten Anlegern über entspreche Long-Positionen hierauf zu setzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 25.04.2017)Tradegate-Aktienkurs 3M Company-Aktie:178,903 EUR +0,11% (25.04.2017, 16:25)