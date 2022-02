Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (24.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Mischkonzerns 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Der Kurs der 3M-Aktie falle und falle - heute bereits den zehnten Tag in Folge. Das habe es selten in der Geschichte des Dividenden-Aristokraten gegeben. Hinter der auffälligen Schwächephase stecke mehr als der allgemeine Rückzug der Marktteilnehmer angesichts Ukraine-Krieg, Inflationssorgen und Corona-Pandemie.Im April 2018 sei der Kurs von 3M neun Tage hintereinander abgesackt. Im Mai 2012 habe es mal 13 Verlusttage am Stück gegeben.Zur aktuellen Negativ-Serie wäre es wohl nicht gekommen, ohne ein sehr unternehmensspezifisches Problem: Die gigantische Klage-Welle.Der Fall ziehe immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Ein Gericht in den USA habe vor einigen Tagen entschieden, dass sich ein ehemaliger 3M-Wissenschaftler im Ruhestand einem Kreuzverhör mit fünf US-Soldaten stellen müsse. Diese würden klagen, weil sie durch fehlerhafte Aearo-Combat-Arms-Version-2-Ohrstöpsel von 3M Gehörschäden erlitten haben sollten.Live-Aussagen würden mehr Risiken bergen und dürften in den konkreten Fällen zudem zusätzliche öffentliche Aufmerksamkeit generieren. Zwar könnte demnächst zumindest eine leichte Gegenbewegung anstehen, trotzdem bleibe es aus Anleger-Sicht dabei, dass sich ein Einstieg oder Nachkauf bei 3M momentan nicht aufdränge. Die rund 300.000 Klagen könnten den Kurs jahrelang belasten - und bislang notiere die Aktie immer noch über ihrem Coronatief. So gesehen wirkt der aktuelle Abverkauf zumindest nicht völlig übertrieben, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur 3M-Aktie. (Analyse vom 24.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: 3M.