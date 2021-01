NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:

23,53 USD +2,48% (08.01.2021, 22:10)



ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie Deutschland:

SYV



NYSE Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA (09.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) unter die Lupe.3D Systems sei weiter on fire. Grund dürfte - zusätzlich zu den gestrigen Top-News - eine Analysten-Aussage sein.So hat Craig-Hallum-Analyst Greg Palm heute das Kursziel für die 3D-Systems-Aktie gewaltig angehoben, und zwar von 11 Dollar auf 27 Dollar. Damit hätte die Aktie - ausgehend vom aktuellen (Intraday-)Niveau - immer noch Luft nach oben.Und die 3D-Druck-Technologie berge riesiges Potenzial. Laut einer Studie von Learnbonds könnte der Markt bis 2024 von gut 16 auf 40,8 Milliarden Dollar zulegen.Der 3D-Druck-Markt sei ein absoluter Wachstumsmarkt. Und 3D Systems sei ein Top-Player und dürfte von den glänzenden Perspektiven weiter profitieren. Langfristig orientierte Anleger bleiben bei der 3D Systems-Aktie investiert und erfreuen sich an weiteren Kursgewinnen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2021)Börsenplätze 3D Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:19,242 EUR +3,02% (08.01.2021, 22:26)