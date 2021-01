Rund 58% derjenigen, die planen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, gehen davon aus, dass sie dies in den nächsten 12 Monaten tun werden, und 35% werden dies auf eigene Faust tun. Viele beabsichtigen jedoch, ein Familienunternehmen zu gründen, wobei 30% dies mit ihrem Ehepartner/Partner, 6% mit ihren Eltern und 3% mit einem Geschwisterteil planen.



Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc: "Die Coronakrise hat einen enormen Einfluss auf das Arbeitsleben der Menschen gehabt, aber unsere Studie zeigt, dass sie den Unternehmergeist im ganzen Land freigesetzt hat. Viele planen die Gründung eines eigenen Unternehmens, weil die Krise finanzielle Folgen für sie gehabt hat, während andere dies tun, weil die Krise sie dazu gebracht hat, ihr Leben anders wahrzunehmen, oder weil sie eine Marktlücke entdeckt haben."



Die MBH Corporation veröffentlichte kürzlich ihre Halbjahresergebnisse für das Jahr 2020, die ein Umsatzwachstum von 31% auf 27,4 Millionen GBP (1. Halbjahr 2019: 21,0 Millionen GBP) und einen stabilen Reingewinn von 0,7 Millionen GBP auswiesen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (EBITDA) stieg um 13% auf 1,5 Millionen GBP (1. Halbjahr 2019: 1,3 Millionen GBP).



MBH hat derzeit 21 sehr erfolgreiche und profitable Kleinunternehmen in seinem Portfolio und strebt im Rahmen eines kontinuierlichen Wachstumskurses den Erwerb weiterer Unternehmen ähnlicher Art an.



MBH konzentriert sich auf gut etablierte Unternehmen, die überwiegend schuldenfrei sind, ein EBITDA von rund 0,5 Millionen GBP bis 10 Millionen GBP erwirtschaften und im Allgemeinen noch von ihren Gründern geführt werden.



Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration™-Strategie kann MBH durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen. Mit Agglomeration™ wandeln profitable Unternehmen ihre privaten Aktien in öffentliche Aktien oder Anleihen der MBH Corporation plc in einem unbefristeten Earn-in-Modell um. Die Unternehmenseigentümer werden dann dazu angespornt, ihren Wachstumskurs zu beschleunigen, indem sie die Ressourcen der Gesellschaft nutzen, einschließlich Know-how, Transfer von bewährten Vorgehensweisen, Cross-Selling an andere Unternehmen der Gruppe und ggf. kostenfreie Finanzierung neuer Wachstumsprojekte.



Jedes Konzernunternehmen behält seine Autonomie und folgt einer angemessenen Unternehmens- und Finanzführung. Unternehmenseigentümer erhalten außerdem finanzielle Anreize zur Steigerung des Shareholder Value durch ein Aktienbonusprogramm, das ihre Interessen mit denen der öffentlichen Aktionäre in Einklang bringt. (12.01.2021/ac/a/m)







