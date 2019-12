Was sind Casino-Aktien

Scientific Games

Im Moment hat SciPlay sechs Handyspiele, die auf verschiedenen Spielautomaten, einem Bingo-Spiel und Diving Ball 3-D basieren. Social Casino Spiele haben sich zu einem jährlichen Markt von fast 6 Milliarden Dollar entwickelt. Und SciPlay plant, von dieser Basis aus auf den größeren 30 Milliarden Dollar großen Casual Game Markt zu expandieren.



Der Aktienverlauf ist im Moment sehr günstig. In seinem letzten Quartal steigerte SciPlay den Umsatz und das Nettoergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 11% bzw. 170%. Die Gewinnmarge des Unternehmens betrug im vergangenen Jahr 8,7% und liegt nun bei bis zu 21,5%. Dennoch liegt das hinter dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von SciPlay bei nur 4,86, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 0,18 liegt, wie man in dieser Darstellung sehen kann.







The Stars Group



Die The Stars Group (Amaya Gaming Group) (TSGI, TSE) und seine Aktien sind in der untenstehenden Grafik beschrieben und mit dem von Scientific Games verglichen. Dabei wird deutlich, dass der Aktienverlauf von Scientific Games von Anfang an über dem Niveau von Amaya lag. Im Grunde sieht man mehrere Parallelen in den letzten Monaten, mit einem klaren Top im November bei Scientific Games. Momentan gehen die beiden Linien wieder aufeinander zu.



Amaya Inc. (Nasdaq: AYA; TSX: AYA) gab im August 2017 bekannt, dass sie die bereits angekündigte Änderung ihres Firmennamens in The Stars Group Inc. abgeschlossen hat. Die Stammaktien der Stars-Gruppe werden ab dem Datum unter dem Tickersymbol "TSG" am Nasdaq Global Select Market und "TSGI" an der Toronto Stock Exchange gehandelt. Im Zusammenhang mit der Namensänderung hat The Stars Group auch ein neues Firmenlogo eingeführt und neue Website eingerichtet. Die Stars Group ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Online- und Mobile-Gaming sowie interaktives Entertainment und unterhält Millionen von Kunden mit ihren Online-Produktangeboten für Echtgeld- und Spielgeld-Poker, Spiele und Wetten. Die Stars-Group bietet diese Produkte direkt oder indirekt unter mehreren Unternehmen und Marken an, wie z.B. PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy. Die Stars Group ist eines der am stärksten regulierten Online-Gaming-Unternehmen der Welt, mit Lizenzen oder anwendbaren Genehmigungen für den Betrieb in 21 Ländern, einschließlich Europa, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union, Australiens, Nordamerikas und anderswo.







Allgemeine Investitionstrends in der Gaming-Kategorie

Der Markt scheint SciPlay wegen seines leichten Umsatzwachstums abzuwerten. SciPlay wird voraussichtlich die Marktführerschaft im kleineren Markt für Social Casino Spiele übernehmen. Während SciPlay rund 74 Millionen US-Dollar an langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Muttergesellschaft Scientific Games (die die Mehrheit der Anteile an dem Unternehmen hält) trägt, hat SciPlay keine langfristigen Schulden in den Büchern und verfügt über eine gesunde Bilanz. Zu diesen Preisen scheint es ein Schnäppchen zu sein. Das liegt im allgemeinen Trend in der Aktien-Kategorie der Gaming-Branche. (09.12.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich auf einem Allzeithoch. Können wir trotzdem noch billige Aktien finden? Auf jeden Fall. Es gibt im Moment einige echte Schnäppchen an der Börse.Der Schlüssel, um einen guten Deal zu finden, liegt darin, auf zukünftige Wachstumsraten zu achten. Sie müssen Fallen vermeiden (Aktien, die billig sind und billig bleiben). Suchen Sie stattdessen nach Aktien, die kurzfristig nur vorübergehend nach unten tendieren, in den nächsten Jahren aber schneller als der Markt wachsen werden. Im Moment sieht es so aus, als ob der Markt SciPlay (NASDAQ:SCPL) und Amaya Inc. (Nasdaq: AYA; TSX: AYA) unterbewertet. Online Casinos mit Echtgeld sind mehr als die Tischspiele und Spielautomaten. Die heutigen Casino-Resorts haben fast immer Spielbetrieb. Aber sie wissen auch, dass es mehr als eine Möglichkeit gibt, mit Besuchern Geld zu verdienen, und so finden Sie in den meisten Casino-Resorts auch erstklassige Unterhaltung, sowie feines Essen, Shopping und andere touristische Attraktionen. Obwohl der Wettbewerb zwischen den Casinounternehmen hart ist, hat die Branche auch festgestellt, dass die Zusammenlegung mehrerer Einrichtungen an einem einzigen allgemeinen Standort einen Zustrom von Tourismus anregen kann. Die großen Casino-Unternehmen sind somit an die Börse gegangen und man kann Casino-Aktien handeln. In letzter Zeit gibt es einen Trend zur Konsolidierung im Casino-Resort-Geschäft.SciPlay ist ein Smartphone Spin-off von Scientific Games (NASDAQ:SGMS), einem Unternehmen, das Spielautomaten und andere Spielgeräte herstellt. Wenn Sie eines der Spiele von SciPlay herunterladen, werden Sie wahrscheinlich einen Slot auf Ihrem Smartphone spielen. Dennoch ist es ein Fehler, SciPlay als eine reine Glücksspiel-Aktie zu betrachten. Alle Spiele sind kostenlos und die Benutzer tätigen keine Echtgeld-Einsätze. Es ist ziemlich genau das Gegenteil von einer Glücksspiel-Aktie und eher wie beim Pokerspielen mit Monopoly-Geld.