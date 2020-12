Nach Auffassung des VCI sei die Talsohle der geschäftlichen Entwicklung im zweiten Quartal 2020 durchschritten worden. Gegen Jahresende habe sich die Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen stabilisiert. Verbessert und überwiegend zuversichtlich sei derzeit die Stimmung der Branchenunternehmen. Mehr als die Hälfte von ihnen rechne für das Jahr 2021 mit einem Umsatzplus im In- und im Ausland. Allerdings werde die Überwindung der Krise in vielen Unternehmen noch geraume Zeit brauchen. In einer aktuellen Mitgliederumfrage hätten sich 17% zuversichtlich geäußert, dass noch im Jahr 2020 das Vorkrisenniveau wieder erreicht werde. 25% würden damit rechnen, dass der Corona-bedingte Rückgang bis Ende 2021 aufgeholt sei. Mit 47% gehe jedoch ein recht großer Anteil davon aus, dass die Krise erst frühestens 2022 überwunden werde. 11% hätten keine Angabe gemacht.



Insgesamt erwarte der VCI, dass die Situation der Branche auch im Jahr 2021 schwierig bleibe, und dass es im kommenden Jahr nur zu einer langsamen Nachfrageerholung komme. Entsprechend verhalten würden die Prognosen für 2021 ausfallen. Bei der Produktion werde ein Anstieg um 1,5% für möglich gehalten. Bei einer Erholung der Erzeugerpreise um voraussichtlich 1,0% würde sich eine Erhöhung des Branchenumsatzes um 2,5% auf knapp 190 Mrd. ergeben (Inland +2,5%, Ausland +3,0%).



Von den verhaltenen Einschätzungen der Unternehmen und des VCI bezüglich der Geschäftsaussichten sei bei der Entwicklung der Aktienkurse der börsennotierten Unternehmen nichts zu sehen. Der europäische Branchenindex STOXX600 Chemicals, der von Mitte Februar bis Mitte März um 35% auf 690 Punkte eingebrochen sei, habe bereits im September wieder seinen Vorkrisenstand übertroffen und Mitte Dezember mit 1.117 Zählern ein Allzeithoch erreicht. Auf diesem Niveau habe er sich seitdem annähernd halten können. Der absehbaren wirtschaftlichen Entwicklung der Chemieunternehmen sei er damit weit vorausgeeilt. Dies spiegle sich auch in den derzeit hohen Bewertungen zahlreicher Gesellschaften wider, obwohl sie auf teilweise recht optimistischen Gewinnschätzungen basieren würden.



Eine Konfrontation dieses nach Auffassung der Analysten übertriebenen Optimismus mit der Realität spätestens bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2020 im März 2021 und der Formulierung erster Unternehmensausblicke für das Jahr 2021 könne zu empfindlichen Korrekturen der Börsenkurse führen. Sie würden vor diesem Hintergrund bei ihrem negativen Sektor-Rating bleiben. (22.12.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In seiner Jahrespressekonferenz bezeichnete der Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) 2020 als schwieriges Jahr für die Branche, was vor allem in den Belastungen durch die Corona-Pandemie begründet ist, so die Analysten der Nord LB.Die Produktion sei um 3% gesunken (ohne Pharma -4%), wobei die Einbußen alle Sparten betroffen hätten. Bei einem Rückgang der Erzeugerpreise um 2% habe sich eine Verringerung des Umsatzes der deutschen Chemieunternehmen um 6% auf EUR 186,4 Mrd. ergeben (Inland -5,5% auf EUR 70,0 Mrd., Ausland -6,5% auf EUR 116,4 Mrd.). Dennoch sei die Beschäftigung mit 464.000 Mitarbeitern stabil geblieben. Die Investitionen seien um 5% auf EUR 8 Mrd. zurückgefahren worden. Die Forschungsaufwendungen seien mit EUR 13 Mrd. unverändert geblieben.