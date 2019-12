Der Carry der wichtigsten Anlageklassen sei im Jahresverlauf zurückgegangen, insbesondere in denjenigen, in denen er eine wichtige Quelle für die Gesamtrendite darstelle: das Anleihe-Universum. Die Performance im Jahr 2019 sei herausragend, aber diese Renditen würden im Jahr 2020 nicht reproduzierbar sein. Zum 31.12.18 seien Hochzins-Spreads in den USA mit 450 Basispunkten und in Europa mit 352 Basispunkten gehandelt worden. Im Jahresverlauf seien sie um 150 Basispunkte bzw. 130 Basispunkte gesunken und hätten zum 12. Dezember 6,5% bzw. 4% an Kapitalgewinnen zusätzlich zum Ex-ante-Carry für Gesamtrenditen von 10% bzw. 7,5% hinzugefügt. Im Investment-Grade-Bereich hätten die Spreads (Carry) zu Jahresbeginn in den USA und in der EU bei 88 Basispunkten gelegen und sich auf 46 Basispunkte verengt. Die Gesamtrendite in diesem Jahr liege bei 3,3%, was zum großen Teil auf die Spread-Komprimierung zurückzuführen sei.



Mit Blick auf 2020 würden die Experten diese Renditen nicht für reproduzierbar halten. In den meisten Segmenten würde eine Einengung der Spreads, die nur halb so hoch sei wie in diesem Jahr, die Credit Spreads auf ein beispielloses Niveau senken: Im optimistischsten Fall - der einen stärkeren Makrokontext als derzeit erwartet erfordern würde - würden die Renditen positiv, aber viel geringer als 2019 ausfallen. Darüber hinaus würden die aktuellen Werte auf eine hohe Wahrscheinlichkeit von Kapitalverlusten in den nächsten zwölf Monaten hindeuten. Die erwarteten Gesamtrenditen lägen im Median zwischen 0% und 3% bei High Yield und unter Null bis 1% bei Investment Grade.



Eine weitere wichtige Anlageklasse im Aufbau eines Portfolios in der Carry-Welt seien Staatsanleihen. Auch hier sei die Performance im Jahr 2019 so herausragend wie unerwartet gewesen: Die globalen Staatsindizes seien um 7% gestiegen, was durch die kombinierten Auswirkungen von Carry (Renditeniveau und Rolldown), bedeutenden Renditerückgängen und abflachenden Kurven begünstigt worden sei. Die 10-Jahres-Renditen in den wichtigsten Industrieländern hätten das Jahr mit durchschnittlich 1,6% begonnen und lägen nun bei knapp 1%, nachdem sie kurzzeitig auf 0,7% gefallen seien. Die Preissteigerung sei dreimal höher als der Carry gewesen und der gleiche Rückgang der Rendite im nächsten Jahr würde die langfristigen Zinsen weltweit auf nahezu unvorstellbare 0% bringen.



Die oben dargestellten makroökonomischen Bedingungen würden ein niedriges Renditeniveau für längere Zeit rechtfertigen und Investoren würden weiterhin große Teile ihrer Vermögensallokation zwangsläufig der Duration zuweisen. Die Bewertung dieser Anlageklasse gehöre jedoch zu der höchsten unter den Risikoprämien, da die Realrenditen in (sehr) negativen Bereichen lägen und von den Fundamentaldaten abgekoppelt seien. Die Erwartungen für 2020 seien viel niedriger, und die meisten optimistischen Prognosen würden auf eine Performance von 2% bis 3% im nächsten Jahr hindeuten, weniger als die Hälfte dieses Jahres.



Weniger bedeute jedoch nicht negativ, und carry-benachteiligte Anleger würden die Nachfrage aufrechterhalten, während Zentralbanken mit sehr lockerer Geldpolitik die Liquidität fließen lassen und diese Anlageklassen unterstützen würden. Es sei daher zu früh, dem ein Ende zu setzen, aber es sei an der Zeit, die Allokation an diese Realität anzupassen. Die extremen Risiken hätten abgenommen, aber die Beta-Party könnte vorbei sein.



Wie bereits erläutert, sei von Carry und Beta auf globaler Ebene weniger zu erwarten. Es werde wichtiger, selektiv vorzugehen und die Experten würden glauben, dass die Nachzügler dieses Jahres eine wichtige Rolle bei der Erzielung positiver Renditen im Jahr 2020 spielen könnten. Die geopolitische Stimmung habe gerade einen weiteren Schub erhalten, als der Phase-1-Deal zwischen den USA und China endgültig unterzeichnet worden sei. Dies sei ein sehr bedeutsamer Fortschritt, der sich positiv auf die Sektoren auswirken werde, die den größten Teil dieses Jahres aus der Mode gekommen seien. Auch die Diversifizierung werde eine viel wichtigere Rolle spielen als in diesem Jahr, wobei andere Renditequellen ins Spiel kommen würden, um den Carry-Rückgang auszugleichen.



Zu Beginn des Jahres bevorzugen die Experten von Unigestion nach wie vor wachstumsorientierte Anlagen und insbesondere Aktien aus günstigeren Regionen (Schwellenländern, Europa und Japan), die aufgrund des nachlassenden politischen Gegenwinds profitieren könnten. Die Experten würden auch eine Diversifizierung der Carry-Strategien in den Bereichen FX, Credit und Volatility bevorzugen. Umgekehrt würden sie sich uns von Sachwerten und Staatsanleihen fernhalten, welche durch die mangelnde Inflation und das Risiko eines makroökonomischen Aufschwungs bestraft werden könnten. Seien wir im Jahr 2020 selektiv und agil genug, um eine potenzielle, rasche Umkehrung der Marktstimmung entgegen zu kommen, so die Experten von Unigestion. (Ausgabe vom 16.12.2019) (17.12.2019/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Die Frage der Rezession bleibt bestehen: Nach einer starken, schnellen Abschwächung zwischen Oktober 2018 und April 2019 hat sich die makroökonomische Dynamik in der Größenordnung des Potenzialwachstums stabilisiert und die gefürchteten Quartale mit negativem Wachstum wurden vermieden. Unsere firmeneigenen Nowcaster weisen auf kurze Sicht nach wie vor auf eine geringe Wahrscheinlichkeit eines wirtschaftlichen Rückgangs hin, so Olivier Marciot, Senior-Portfoliomanager im Cross-Asset-Team beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion.Im Detail betrachtet gebe es aber deutliche Unterschiede zwischen Produktion, Dienstleistungen und Konsum sowie zwischen harten und weichen Daten (getrieben von den Erwartungen). Zwar hätten die Handelsspannungen die Wachstumserwartungen belastet, aber das BIP-Wachstum und die offiziellen Zukunftsprognosen seien nur leicht zurückgegangen. Infolgedessen seien globale Zinssenkungen, die in erster Linie von der FED getrieben worden seien, proaktiv gewesen - eher eine vorbeugende Maßnahme als ein traditioneller Zinssenkungszyklus.Die US-Wachstumsprognosen für 2020 lägen nun bei 1,8%, verglichen mit 1,9% vor einem Jahr. Weltweit sei das BIP-Wachstum Ende letzten Jahres um 0,5% niedriger als erwartet, und die Erwartungen für 2020 lägen weiterhin bei 3,1% gegenüber 3,3% vor einem Jahr. In Europa habe zu Jahresbeginn die Gefahr einer Rezession bestanden. Das deutsche BIP sei im zweiten Quartal kurzzeitig unter 0% gefallen, aber die Eurozone insgesamt werde in diesem Jahr 1% erreichen, was ihrem langfristigen Potenzialwachstum entspreche.Trotz des Misstrauens der Anleger gegenüber den Zentralbanken hätten diese ihre Geldpolitik relativ schnell von einer Straffung zu einer Lockerung angepasst. Andererseits sei die Inflation in den Industrieländern weiter zurückgegangen, wobei die durchschnittliche Inflationsrate der G7-Länder weit unter dem Ziel der Zentralbanken von 2% gefallen sei. Dies sei ein positiver Faktor für Anlagen insgesamt, da es den Druck von den Schultern der politischen Entscheidungsträger nehme.Carry sei der Ausgangspunkt aller Renditeerwartungen: Wie hoch sei die Rendite einer Anlage, wenn sich ihr Preis nicht ändere und wenn alles andere konstant bleibe? Mit anderen Worten, was sei die Vergütung für das Eingehen des Risikos, in eine Risikoprämie (eine Anlageklasse) investiert zu sein? Auf lange Sicht sei dies die stabilste Komponente der Performance und habe den Vorteil, zu jedem Zeitpunkt messbar zu sein, im Gegensatz zu erwarteten Renditen, die mit Ungewissheit behaftet seien.