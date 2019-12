Disney - gewaltiges Wachstum vorprogrammiert

Streaming Dienste sind sowieso stark im Kommen aktuell. Auch Amazon oder Netflix selber sind Unternehmen, in die man 2020 mit gutem Gewissen investieren sollte, um nachhaltig hohe Renditen zu erhalten. Da die globale Bevölkerung immer mehr auf Unterhaltung schielt, sind Streaming Angebote neben Casino Seiten das spannendste für 2020.



In aufkommende Märkte investieren

Es muss ja auch nicht immer reine Aktien sein, in die man investieren kann. Neben Kryptowährungen, Gold und Edelmetallen sind auch aufkommende Märkte immer wieder einen Blick wert. Dieser Blick sollte definitiv aus Europa rausgehen, denn mit Brasilien und Australien melden sich zwei Schwergewichte an, 2020 eine deutlich zentralere Rolle auf dem weltweiten Finanzmarkt einzunehmen. In Australien werden mehr und mehr Rohstoffe für den globalen Markt angeboten, so dass es besonders in und rund um Sydney viele Unternehmen gehen, die fast schon aggressiv an die Börsen gehen. Das ist ähnlich wie in Brasilien, wo sich ebenfalls eine Vielzahl an IT-Firmen gebildet haben. Alleine schon wegen der guten Beziehungen in die Vereinigten Staaten von Amerika kann man in Brasilien davon ausgehen, eine größere Rolle einzunehmen. Zumal hier immer noch recht wenige Regulierungen vorherrschen, man also leichter Zugang zu frischem Geld bekommen kann. Besonders in Zeiten, in denen man aufgrund kritischer Finanzberichte aus einigen Ländern ein verstärktes Interesse daran haben sollte, die eigenen Investitionen so weit es geht zu diversifizieren, bieten sich Märkte wie Australien, Brasilien, aber auch Südkorea und Vietnam immer mehr an.



Aktien werden also 2020 ein einigermaßen sicheres Polster sein, um das Portfolio noch weiter aufzubauen und dabei von einem Boom in der Unterhaltungsbranche profitieren kann. Gemeinsam mit neuen Märkten sollte es also ein aufregendes Jahr werden, bei dem man mit klugen Methoden sicherlich echte Erfolge erzielen kann. Wie so oft aber sollte man sich vorher selber noch alles gut und gründlich durchlesen, um stets alles zu wissen und zu verstehen. (30.12.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wie so oft in den Wochen und Tagen vor Weihnachten stellt sich bei vielen immer wieder die Frage: was wird 2020 für einen finanziell bereithalten. Immer wieder will man genau jetzt schon einen Plan erstellen, um für das kommende Jahr besser gewappnet zu sein. Waren es 2019 noch P2P und ETFs, die von den Analytikern als heiße Tipps erkannt wurden, so geht man kommendes Jahr scheinbar wieder zu den Wurzeln zurück: Aktien als relative sichere Finanzanlage. Nur: welche sollten es sein, und wie erkennt man überhaupt die besten Voraussetzungen? Hier ein paar Aktien, die es vielleicht 2020 in sich haben könnten. Wie immer aber: am besten mit Vorsicht zu genießen.Disney hat dieses Jahr seine Strategie mit der Einführung des Streaming-Dienstes Disney+ im November ausgebaut und intensiviert. Man darf davon ausgehen, dass der Dienst spätestens zum dritten Quartal 2020 auch großflächig in Europa an den Start gehen wird. Und dann wird es hier wohl kein Halten mehr geben, denn nebst Netflix ist der europäische Markt noch immer überraschend unterbesetzt. Disney + selbst bietet mehr als 500 Filme, 7.500 Fernsehserien und schon jetzt mehr als 20 Episodenserien. In den USA kann man Disney+ für läppische 6,99 USD pro Monat kaufen, zudem noch ESPN + sowie Hulu für weitere 6 USD pro Monat hinzufügen. Das ergibt eine riesige Menge an Inhalten, man ist also gewappnet für Angriffe der anderen Dienste. Dank Marvel, Star Wars oder auch Pixar wird Disney+ die Zukunft gehören.