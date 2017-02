In den USA habe das FOMC-Mitglied James Bullard, Chef des FED-Distriktes St. Louis, der dieses Jahr nicht stimmberechtigt sei im FOMC, betont, dass weiterhin ein relativ niedriges Niveau der US-Leitzinsen angemessen sei. Noch sei nicht klar, ob positive oder negative Konjunktureffekte durch die anstehenden wirtschaftspolitischen Weichenstellungen der neuen US-Regierung unter Donald Trump dominierend würden. Während er nur mit einem Zinserhöhungsschritt der FED im laufenden Jahr rechne, habe der FED Vertreter aus Chicago, Charles Evans, der dieses Jahr stimmberechtigt sei im FOMC, betont, dass es vernünftig sei, mit drei Zinserhöhungsschritten in diesem Jahr zu rechnen.



Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien gestern mit 233.000 etwas niedriger ausgefallen als erwartet (250.000). Wie schon im November 2016 habe es signifikant niedrigere Werte zuletzt nur in Jahr 1973 gegeben. Der US-Arbeitsmarkt bleibe damit in ausgesprochen robuster Verfassung.



Die mexikanische Notenbank habe gestern im Kampf gegen die Inflation erneut das Leitzinsniveau angehoben. Es liege nun mit der Erhöhung um 50 BP mit 6,25% auf den höchsten Stand seit März 2009. (10.02.2017/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Deutschland gab der saisonbereinigte Handelsbilanzüberschuss im Dezember 2016 auf 18,4 Mrd. EUR nach (November: 21,8 Mrd. EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Für das Gesamtjahr sei aber der Überschuss auf das neue Rekordniveau von rund 250 Mrd. EUR geklettert, womit die bisherige Rekordmarke aus dem Jahr 2015 um 7,5 Mrd. EUR überboten worden sei. Im Jahresvergleich hätten 2016 die Exporte um 1,0% zugelegt, die Importe lediglich um 0,5%. Für den Dezember 2016 habe sich aber ein Monatsminus bei den Exporten von 3,5% ergeben, während die Importe stagniert hätten. Für das Kalenderjahr 2016 sei es erneut zu einem deutlich positiven Leistungsbilanzsaldo von 266,2 Mrd. EUR gekommen (2015: 252,6 Mrd. EUR). Auch für 2017 zeichne sich ein Leistungsbilanzüberschuss in der Region von 265 Mrd. EUR ab. Die internationale Kritik am hohen deutschen Überschuss dürfte sich damit noch intensivieren.