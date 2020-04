Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:



20,29 EUR +1,73% (29.04.2020, 10:54)



20,26 EUR +0,75% (29.04.2020, 10:40)



DE0005545503



554550



DRI



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt.



Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (29.04.2020/ac/a/t)



1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Seit Anfang April habe sich die 1&1 Drillisch-Aktie deutlich von ihren Corona-Tiefs gelöst. Rund 50 Prozent habe der SDAX-Wert bereits zugelegt. Doch am Mittwoch müssten Aktionäre des Mobilfunkanbieters einen Rückschlag verkraften. Hintergrund: Der Konzern gebe im Rechtsstreit mit dem Rivalen Telefónica Deutschland teilweise auf.1&1 Drillisch lasse zwei Preisanpassungsverfahren gegen den Wettbewerber fallen. Dabei gehe es um ein im Januar 2019 und ein im Juli 2019 eingeleitetes Verfahren zur Preissenkung für die Netzmiete, habe Telefónica Deutschland am Mittwoch im München mitgeteilt. In einem ersten Verfahren seien ab September 2017 geltende Vorleistungspreise von Telefónica Deutschland bereits von einem unabhängigen Experten bestätigt worden.Nun seien laut Telefónica Deutschland noch zwei weitere Verfahren zu jeweils anderen Zeiträumen anhängig. Diese dürften in den kommenden Monaten entschieden werden, so die O2-Mutter.Anleger sollten das Risiko weiter meiden und beim Corona-Comeback auf andere Werte setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu der 1&1 Drillisch-Aktie. (Analyse vom 29.04.2020)