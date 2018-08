Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen DSL- und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online AG ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid- Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Festnetz- und DSL-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV).



Der Gesamtkonzern beschäftigt per Ende März 2018 ca. 3.143 Mitarbeiter. Im ersten Quartal 2018 haben wir einen Umsatz von 904,3 Millionen Euro (Q4/2017: 820,3 Mio. Euro; Q1/2017: 624,2 Mio. Euro) erwirtschaftet.



Trotz der Investitionen in das Kundenwachstum stieg das Konzern-EBITDA aus fortgeführtem Geschäftsbereich (Ergebnis aus fortgeführtem Geschäftsbereich vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im ersten Quartal 2018 auf 165,5 Millionen Euro (Q4/2017: 151,3 Mio. Euro; Q1/2017: 106,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge aus fortgeführtem Geschäftsbereich erreichte 18,3 Prozent zu (Q4/2017: 18,4 Prozent; Q1/2017: 17,1 Prozent).



1&1 Drillisch ist für die nächsten Schritte der Unternehmensentwicklung sehr gut aufgestellt und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. 1&1 Drillisch plant 2018 einen Anstieg bei der Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um ca. 1,2 Millionen und einen Anstieg des Umsatz auf ca. 3,7 Milliarden Euro (2017: 2,8 Milliarden Euro). Das EBITDA soll sich auf ca. 750 Millionen Euro (2017: 532,2 Millionen Euro) erhöhen. (15.08.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der 1&1 Drillisch-Aktie (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF).1&1 Drillisch habe die Anzahl der Verträge in Q2/18 ggü. Q1/18 um 200 Tsd. auf 13,11 Mio. steigern können. Für das erste Halbjahr ergebe sich somit ein Zuwachs von 470 Tsd. bzw. 3,7%. Damit sei das Jahresziel von etwa 1 Mio. Neukunden knapp zur Hälfte erreicht. Mit einem Umsatz von 915 Mio. EUR und einem EBITDA von 175 Mio. EUR und einem EPS von 0,54 EUR habe die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in Q2/18 weitgehend im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Im Vergleich zum Vorquartal habe die operative Marge leicht gesteigert werden können, was vor allem auf eine verbesserte Rohertragsmarge zurückzuführen sei. Zudem sei das Nettoergebnis durch eine niedrigere Steuerquote beeinflusst worden, wodurch die Nettomarge um 90 Bp auf 10,3% angestiegen sei.Für das Gesamtjahr erwarte das Management unverändert eine deutliche Steigerung des Kundenbestands um 1 Mio. Kundenverträge und somit auch eine Steigerung des Umsatzes auf 3,7 Mrd. EUR und des EBITDA auf 750 Mio. EUR. Die ursprüngliche Planung von 1,2 Mio. Neukunden sei dabei aufgrund des verschärften Preiswettbewerbs leicht nach unten korrigiert worden. Dass dennoch ein EBITDA von unverändert 750 Mio. EUR erreicht werden solle, unterstreiche den konservativen Ansatz des Managements. Für die nächsten Jahre rechne Hofmann aufgrund sukzessive wirksam werdender Synergiepotenziale mit einer Steigerung der operativen Rendite bei leicht steigenden Umsätzen.Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, hat basierend auf seinen unveränderten Schätzungen anhand eines Peergroup-Vergleichs ein Kursziel für die Aktien von unverändert 65 EUR ermittelt und behält daher sein "kaufen"-Rating für die 1&1 Drillisch-Aktie bei. Risiken für seinen Investment Case sehe der Analyst vor allem in einer überraschenden Verschärfung des Wettbewerbs (Analyse vom 15.08.2018)Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:45,94 EUR -4,77% (15.08.2018, 11:52)