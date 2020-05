ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen DSL- und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online AG ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid- Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Festnetz- und DSL-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV).



Der Gesamtkonzern beschäftigt per Ende März 2018 ca. 3.143 Mitarbeiter. Im ersten Quartal 2018 haben wir einen Umsatz von 904,3 Millionen Euro (Q4/2017: 820,3 Mio. Euro; Q1/2017: 624,2 Mio. Euro) erwirtschaftet.



Trotz der Investitionen in das Kundenwachstum stieg das Konzern-EBITDA aus fortgeführtem Geschäftsbereich (Ergebnis aus fortgeführtem Geschäftsbereich vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im ersten Quartal 2018 auf 165,5 Millionen Euro (Q4/2017: 151,3 Mio. Euro; Q1/2017: 106,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge aus fortgeführtem Geschäftsbereich erreichte 18,3 Prozent zu (Q4/2017: 18,4 Prozent; Q1/2017: 17,1 Prozent).



1&1 Drillisch ist für die nächsten Schritte der Unternehmensentwicklung sehr gut aufgestellt und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. 1&1 Drillisch plant 2018 einen Anstieg bei der Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um ca. 1,2 Millionen und einen Anstieg des Umsatz auf ca. 3,7 Milliarden Euro (2017: 2,8 Milliarden Euro). Das EBITDA soll sich auf ca. 750 Millionen Euro (2017: 532,2 Millionen Euro) erhöhen. (07.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) charttechnisch unter die Lupe.Hinter den Aktionären von 1&1 Drillisch liege eine lange Leidenszeit. Seit Anfang 2018 sei das Papier von 72,35 EUR in der Spitze auf unter 14 EUR zurückgefallen. Doch aktuell sei der Telekomtitel wieder einen Blick wert. Das habe gleich mehrere Gründe: Zum einen habe sich die Aktie noch im März von ihrem zyklischen Tief bei 13,29 EUR deutlich erholen können. In der Konsequenz entstehe auf Monatsbasis ein lehrbuchmäßiges "Hammer"-Umkehrmuster. Besonders nach einer solch heftigen Abwärtsbewegung sollten Investoren dieser konstruktiven Candlestickformation Beachtung schenken, zumal das beschriebene Kursmuster im April durch ein "bullish engulfing" bestätigt worden sei. Zum anderen liege derzeit eine spezielle Indikatorenkonstellation vor. Aufgrund der langen und dynamischen Baissephase notiere der MACD auf historisch niedrigem Niveau. Auf Rekordtiefs zeige der Trendfolger nun aber Stabilisierungstendenzen. Einen Schritt weiter sei da schon der RSI, der gerade ein neues Einstiegssignal generiert habe. Letztlich sollte die Aktie damit einen Boden gefunden haben. Ein erstes Anlaufziel stecke das Tief vom Oktober 2014 (23,16 EUR) ab. Perspektivisch ergebe sich sogar ein noch deutlich größeres Erholungspotenzial, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:20,51 EUR -1,54% (06.05.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:20,50 EUR -0,10% (07.05.2020, 08:36)