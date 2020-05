Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

23,50 EUR -18,4% (28.05.2020, 12:38)



ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Als deutschlandweit einziger virtueller Netzbetreiber hat 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) über einen MBA MVNO Vertrag langfristig gesicherten Zugang zu bis zu 30 Prozent des Mobilfunknetzes von Telefónica Deutschland und kann dieses mit eigenen Produkten und Diensten nutzen. Damit hat 1&1 Drillisch eine Sonderstellung im deutschen Markt.



Mit rund 4,3 Mio. Breitband-Anschlüssen ist 1&1 Drillisch der größte alternative DSL-Anbieter in Deutschland. Die Qualität seiner Festnetz-Produkte wurde bereits mehrfach im Test des renommierten Fachmagazins connect ausgezeichnet. (Testsieg 2015/2017, 2. Platz 2016/2018).



Bei Festnetz-Anschlüssen greift 1&1 Drillisch auf Vorleister wie die Deutsche Telekom zurück und hat Zugriff auf das Glasfasernetz von 1&1 Versatel. So wird die so genannte "letzte Meile" bei VDSL/Vectoring (FTTC) primär über die Layer 2-Infrastruktur der Deutschen Telekom realisiert. Glasfaser-Anschlüsse bis in die Wohnung (FTTH) können durch die Kooperation mit City Carriern angeboten werden.



1&1 Drillisch deckt mit seinen unterschiedlichen Marken alle wichtigen Kundensegmente ab. Neben reinen Mobilfunk- und Breitband-Produkten bietet das Unternehmen seinen Kunden auch attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz - ergänzt um Produkte wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand oder IPTV.



Im Juni 2019 hat 1&1 Drillisch erfolgreich an der 5G-Auktion der Bundesnetzagentur teilgenommen und die notwendigen Frequenzen für den Aufbau eines leistungsfähigen Mobilfunknetzes ersteigert. (28.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Im anhaltend freundlichen Marktumfeld könne die Aktie von 1&1 Drillisch am Donnerstag überproportional zulegen. Am Mittwochabend habe der Konzern vermeldet, dass der Schiedsgutachter in einem der Verfahren gegen Telefónica Deutschland die Preiserhöhung des Rivalen für unberechtigt erklären wolle.Telefónica habe im Dezember 2018 Vorleistungspreise rückwirkend um rund 64 Millionen Euro erhöht und dabei Bezug auf die Frequenzauktion 2015 genommen. Laut dem Gutachtenentwurf des Schiedsgutachters sei diese Preiserhöhung aber in volle Höher unberechtigt. 1&1 Drillisch müsse damit keine Zahlungen leisten.Die Preisanpassungsverfahren 2 und 5 sowie das Ergebnis des Preisanpassungsverfahrens 1 würden derweil weiter laufen. Darin fordere 1&1 Drillisch erhebliche Preisreduktionen. Höhere Preise seien laut Konzernangaben dagegen nicht möglich.Für Drillisch sei das Gutachten positiv zu werten. An der Börse setze die Aktie die Erholung nach dem jüngsten Durchschnaufen damit wieder fort. Langfristig hänge bei dem Telekommunikationskonzern aber alles von der Entwicklung rund um den 5G-Ausbau ab. Hier bleiben viele Risiken, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur 1&1 Drillisch-Aktie. "Der Aktionär" setze deshalb weiter auf andere Aktien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:23,46 EUR -0,13% (28.05.2020, 12:33)